Deportivo Maipú defiende en casa la zona de Reducido: hora, TV, formaciones

Deportivo Maipú recibe a Deportivo Madryn este domingo a las 15.30 horas, por una nueva fecha de la Primera Nacional.

Una prueba de fuego para el Súper Depor. Es que desde las 15.30 horas, el Club Deportivo Maipú recibirá en su estadio a Deportivo Madryn, único líder del grupo B de la Primera Nacional con 50 puntos. En juego, seguir dentro de la zona de Reducido.

Sin dudas, la gran revelación de la temporada es Deportivo Madryn, que lidera la zona y se ilusiona con pelear hasta el final por un ascenso a la máxima divisional del fútbol argentino. Para ello, deberá defenderse en rodeo ajeno. Por su parte, el Botellero se ubica en el octavo escalón, con pasaporte al Reducido que pone en juego el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Deportivo Maipú vs Los Andes El Cruzado dominó la primera etapa, pero no logró marcar la diferencia en el tanteador en un duelo muy parejo. PrensaMaipú Alexis Matteo, DT Cruzado, tuvo que meter mano en el equipo, debido a la dura lesión que sufrió el volante Gastón Mansilla, quien se fracturó la tibia de la pierna derech. En su lugar, ingresará el exIndependiente y Gimnasia, Matías Villarrel, quien recupera un lugar entre los once titular. El resto del equipo, será el mismo que viene de igualar 1-1 con Los Andes.

El equipo Cruzado necesita urgente un triunfo ya que acumular 3 partidos sin cantar victoria, con un empate y dos derrotas. En casa, suma 4 partidos sin perder, con dos victorias y dos empates.

Probables formaciones de Deportivo Maipú - Deportivo Madryn por la Primera Nacional: Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aaron Agüero, Juan De La Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli, Rubens Sambueza; Franco Saccone, Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.