30 de agosto de 2025 - 18:22

Deportivo Maipú defiende en casa la zona de Reducido: hora, TV, formaciones

Deportivo Maipú recibe a Deportivo Madryn este domingo a las 15.30 horas, por una nueva fecha de la Primera Nacional.

Foto:

Prensa Maipú
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Una prueba de fuego para el Súper Depor. Es que desde las 15.30 horas, el Club Deportivo Maipú recibirá en su estadio a Deportivo Madryn, único líder del grupo B de la Primera Nacional con 50 puntos. En juego, seguir dentro de la zona de Reducido.

Por Redacción Deportes
San Martín de Tucumán - Deportivo Maipú

Deportivo Maipú no jugó bien y perdió en Tucumán ante San Martín

Por Emanuel Cenci

Sin dudas, la gran revelación de la temporada es Deportivo Madryn, que lidera la zona y se ilusiona con pelear hasta el final por un ascenso a la máxima divisional del fútbol argentino. Para ello, deberá defenderse en rodeo ajeno. Por su parte, el Botellero se ubica en el octavo escalón, con pasaporte al Reducido que pone en juego el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Alexis Matteo, DT Cruzado, tuvo que meter mano en el equipo, debido a la dura lesión que sufrió el volante Gastón Mansilla, quien se fracturó la tibia de la pierna derech. En su lugar, ingresará el exIndependiente y Gimnasia, Matías Villarrel, quien recupera un lugar entre los once titular. El resto del equipo, será el mismo que viene de igualar 1-1 con Los Andes.

El equipo Cruzado necesita urgente un triunfo ya que acumular 3 partidos sin cantar victoria, con un empate y dos derrotas. En casa, suma 4 partidos sin perder, con dos victorias y dos empates.

Probables formaciones de Deportivo Maipú - Deportivo Madryn por la Primera Nacional:

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aaron Agüero, Juan De La Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli, Rubens Sambueza; Franco Saccone, Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Deportivo Madryn: Yair Bonnín; Diego Martínez, Santiago Postel, Facundo Giacopuzzi, Agustín Sosa, Nazareno Solís, Federico Recalde, Bruno Pérez, Diego Crego, Luis Silba, Germán Rivero. DT: Leandro Gracian.

Datos del partido:

Estadio: Omar Higinio Sperdutti.

Árbitro: Lucas Comesaña

Hora: 15.30

TV: TyC Sports Play

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed
