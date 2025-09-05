5 de septiembre de 2025 - 09:03

Fórmula 1: Comienza la acción en el GP de Italia, donde Franco Colapinto buscará sus primeros puntos del año

Se trata de la 16° fecha del campeonato Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el mítico circuito de Monza.

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La actividad en el Gran Premio de Italia, correspondiente a la 16ª fecha del campeonato de la Fórmula 1, se pondrá en marcha este viernes, en una jornada que contará con las prácticas libres 1 y 2. Colapinto se volverá a subir a su Alpine para la segunda sesión de entrenamientos, que será entre las 12 y las 13

El bonaerense Franco Colapinto (Alpine), quien viene de quedar muy cerca de sumar puntos en el Gran Premio de Países Bajos en el que terminó undécimo, será reemplazado en la práctica libre 1, que será entre las 7:30 y las 8:30 (hora de Argentina), por el estonio Paul Aron, uno de los pilotos de reserva del equipo francés.

Esta decisión por parte de Alpine se debe a la normativa de la Fórmula 1, que obliga a todos los pilotos a otorgar al menos dos prácticas libres por temporada a pilotos rookies.

En el caso de Alpine, ya habían cumplido con una sesión con Hirakawa en lugar de Jack Doohan en Suzuka y ahora era el turno de liberar el asiento de Colapinto, aunque aún restan dos oportunidades más en el auto de Gasly para completar la reglamentación.

De todas maneras, Colapinto se volverá a subir a su Alpine para la segunda sesión de entrenamientos, que será entre las 12 y las 13. Allí, el argentino dará la mayor cantidad de vueltas posibles, con el objetivo de recuperar lo perdido en la FP1.

Este circuito de Monza le trae muy buenos recuerdos a Colapinto, ya que allí fue donde disputó su primer Gran Premio en la Fórmula 1, el año pasado, cuando finalizó en el duodécimo puesto.

En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el australiano Oscar Piastri dio un gran paso en su camino hacia el título, ya que el fin de semana pasado ganó en Países Bajos y le sacó 34 puntos a su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris.

Más abajo y casi sin chances, en la tercera posición, figura el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), a 106 puntos de Piastri.

El último ganador del GP de Italia fue el monegasco Charles Leclerc, que el año pasado hizo delirar a los miles de fanáticos de Ferrari que dijeron presente en el Autódromo Nacional de Monza.

