6 de septiembre de 2025 - 22:24

Sabalenka hizo historia en Nueva York, retuvo el título del US Open ante Anisimova

La número 1 del mundo se impuso en sets corridos en la final del Abierto de los Estados Unidos y sumó su cuarto título de Grand Slam. Fue su primer trofeo en 2025 tras caer en dos finales.

La número 1 del mundo, la bielorrusa Sabalenka sumó su cuarto título de Grand Slam y el primero en esta temporada.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Aryna Sabalenka volvió a tocar la gloria en el Arthur Ashe Stadium. La número 1 del mundo derrotó a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6 (3) en la final del US Open 2025, y se consagró campeona del Abierto de los Estados Unidos por segundo año consecutivo. La bielorrusa sumó así su cuarto título de Grand Slam y el primero en esta temporada.

El partido, que duró 1 hora y 34 minutos, fue una batalla intensa, especialmente en el segundo set, donde Anisimova llegó a estar a dos puntos de forzar un tercero. Pero Sabalenka sacó a relucir su jerarquía y experiencia en los momentos clave, especialmente en el tie-break decisivo, donde fue letal ante los errores de su rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usopen/status/1964478271850238224?t=T7WsSNxMLcrjRGWxjm2CEA&s=08&partner=&hide_thread=false

El primer set fue cambiante y lleno de quiebres. Ambas tenistas mostraron dificultades con el servicio, pero Sabalenka supo encontrar el momento para tomar el control: logró dos quiebres consecutivos y se llevó el parcial por 6-3, marcando el ritmo del partido.

En el segundo set, la historia parecía repetirse. Sabalenka quebró temprano y se adelantó 5-3. Pero Anisimova, empujada por el público local, reaccionó: recuperó el break, tomó la delantera 6-5 y parecía lista para estirar el duelo. Sin embargo, en el tie-break, la bielorrusa mostró por qué es la mejor del mundo y cerró el set 7-6 (3), dejando sin chances a la estadounidense.

El saludo de la bielorrusa Aryna Sabalenka y&nbsp;Amanda Anisimova, tras su consagraci&oacute;n en el&nbsp;US Open.

El saludo de la bielorrusa Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova, tras su consagración en el US Open.

La victoria de Sabalenka no solo le permitió sumar un nuevo Grand Slam a su palmarés (ya había ganado el US Open 2024 y los Australian Open 2023 y 2024), sino que también le permitió cortar una racha negativa en 2025, donde había perdido las finales de Australia y Roland Garros, y había quedado fuera en semifinales de Wimbledon justamente ante Anisimova.

El duelo tenía historia reciente, la estadounidense llegaba con ventaja en el historial personal (6-4), y había sido la verduga de Sabalenka en el césped londinense. Pero esta vez, la número 1 impuso su poderío desde el fondo de la cancha y se quedó con una revancha esperada.

Aryna Sabalenka, la flamante bicampeona del Abierto de Estados Unidos.

Aryna Sabalenka, la flamante bicampeona del Abierto de Estados Unidos.

Anisimova, por su parte, volvió a quedarse a las puertas del título. En su primera final de Grand Slam en Wimbledon había caído ante Iga witek por un contundente doble 6-0, y ahora sumó una nueva derrota, aunque con una actuación mucho más sólida.

Aryna Sabalenka. La bielorrusa lleg&oacute; a la final por tercer a&ntilde;o consecutivo:&nbsp;en 2023 cay&oacute; contra Coco Gauff y en 2024 se impuso sobre Jessica Pegula.

Aryna Sabalenka. La bielorrusa llegó a la final por tercer año consecutivo: en 2023 cayó contra Coco Gauff y en 2024 se impuso sobre Jessica Pegula.

Sabalenka llegó a esta final tras un recorrido firme: venció a Kudermetova, Fernández y Buca sin ceder sets, avanzó por walkover ante Vondroušová y luego eliminó a Pegula en semifinales. Anisimova, en tanto, había tenido un camino brillante: dejó en el camino a Joint, Cristian, Haddad Maia, sorprendió a witek en cuartos y superó a Osaka en tres sets en semifinales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/1964450107673497952?t=KfvhMJKqhfJPVRk3Pdd9gQ&s=08&partner=&hide_thread=false

La temporada de Grand Slams aún no termina, porque este domingo, desde las 15.30 (hora argentina) Carlos Alcaraz y Jannik Sinner animarán la final masculina en el mismo escenario, con promesa de espectáculo asegurado.

