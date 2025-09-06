Sabalenka hizo historia en Nueva York, retuvo el título del US Open ante Anisimova

La número 1 del mundo se impuso en sets corridos en la final del Abierto de los Estados Unidos y sumó su cuarto título de Grand Slam . Fue su primer trofeo en 2025 tras caer en dos finales.

Aryna Sabalenka volvió a tocar la gloria en el Arthur Ashe Stadium. La número 1 del mundo derrotó a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6 (3) en la final del US Open 2025, y se consagró campeona del Abierto de los Estados Unidos por segundo año consecutivo. La bielorrusa sumó así su cuarto título de Grand Slam y el primero en esta temporada.

El partido, que duró 1 hora y 34 minutos, fue una batalla intensa, especialmente en el segundo set, donde Anisimova llegó a estar a dos puntos de forzar un tercero. Pero Sabalenka sacó a relucir su jerarquía y experiencia en los momentos clave, especialmente en el tie-break decisivo, donde fue letal ante los errores de su rival.

Tuned in for a title

How match point sounded on US Open Radio



How match point sounded on US Open Radio pic.twitter.com/fo7GOiUmWv — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025 El primer set fue cambiante y lleno de quiebres. Ambas tenistas mostraron dificultades con el servicio, pero Sabalenka supo encontrar el momento para tomar el control: logró dos quiebres consecutivos y se llevó el parcial por 6-3, marcando el ritmo del partido.

En el segundo set, la historia parecía repetirse. Sabalenka quebró temprano y se adelantó 5-3. Pero Anisimova, empujada por el público local, reaccionó: recuperó el break, tomó la delantera 6-5 y parecía lista para estirar el duelo. Sin embargo, en el tie-break, la bielorrusa mostró por qué es la mejor del mundo y cerró el set 7-6 (3), dejando sin chances a la estadounidense.

image El saludo de la bielorrusa Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova, tras su consagración en el US Open. Gentileza. La victoria de Sabalenka no solo le permitió sumar un nuevo Grand Slam a su palmarés (ya había ganado el US Open 2024 y los Australian Open 2023 y 2024), sino que también le permitió cortar una racha negativa en 2025, donde había perdido las finales de Australia y Roland Garros, y había quedado fuera en semifinales de Wimbledon justamente ante Anisimova.