Primera Nacional: Gimnasia, ante una prueba de fuego por el primer lugar: hora, TV, formaciones

Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá este domingo al puntero de la Zona B, Gimnasia de Jujuy, en un verdadero partidazo correspondiente a la fecha 30 de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 14.15 en el estadio Víctor Legrotaglie, con arbitraje de Brian Ferreyra y televisación de TyC Sports y TyC Sports Play.
Será un duelo de titanes. Una final anticipada, si se quiere, entre el Lobo mendocino y el jujeño, a quienes apenas los separa un punto en la tabla de posiciones. Es, sin dudas, uno de los choques más esperados de la temporada, que puede comenzar a definir la zona y las aspiraciones de cada equipo, cuando restan solo cuatro fechas para la conclusión de la fase regular, previa a la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional.
Por eso, no es un partido más para ninguno. El ganador (si lo hay) no solo se afirmará en lo más alto, sino que además llegará fortalecido a la recta final del campeonato.
El Lobo quiere y necesita volver a festejar en casa, no solo para asegurarse el liderazgo sino para recuperar la solidez ofensiva.
En el encuentro de ida, el Lobo jujeño se impuso y le cortó el invicto al conjunto mendocino, que en aquel entonces era dirigido por Ezequiel Medrán. Hoy, con el torneo entrando en su etapa decisiva, los norteños llegan con apenas un punto de ventaja y vienen de ganarle 1 a 0 a Central Norte.
Nicolás Romano, de la cantera y figura de Gimnasia y Esgrima. / Gentileza.
Quien fue dado de alta tras una dura lesión y estaría en el banco de suplentes, es el pibe de la casa: Nico Romano.
Como llegan a este duelo
Desde la llegada de Ariel Broggi, Gimnasia y Esgrima atravesó todos los estados en apenas unas semanas. Pasó de liderar la zona con cuatro triunfos consecutivos (que ilusionaron a todo el pueblo mensana) a sufrir dos derrotas al hilo, que encendieron algunas alarmas. En su última presentación, logró un trabajado empate (1 a 1) frente a Nueva Chicago y rescató un punto valioso.
El Lobo mendocino pasó, casi sin escalas, de la efectividad a la falta de eficacia. Pero esta tarde tendrá la posibilidad de reacomodarse en casa frente a un rival directo en la lucha por el ascenso. No será una parada sencilla, pero tampoco imposible. A esta altura del torneo, todos muestran alguna cuota de irregularidad.
Ariel Broggi contará con todo el plantel a disposición y no realizaría modificaciones respecto al último partido.
Quien fue dado de alta y se sumaría al banco de suplentes, es Nicolás Romano. El delantero sufrió rotura de ligamentos hace 8 meses de la que ya se encuentra recuperado.
Gimnasia de Mendoza - Central Norte
El Lobo después de tres partidos consecutivos de visitante vuelve a la localía, donde buscará fortalecerse.
Mientras que, el Albiceleste llega con cuatro bajas a Mendoza: Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi llegaron al límite de amonestaciones. Mientras que, Franco Maidana vio la roja frente a Central Norte. La duda es el capitán, Guillermo Cosaro, que en el último partido se retiró lesionado.
Las probables formaciones Gimnasia de Mendoza vs Gimnasia de Jujuy
Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín,Diego Mondino, Ismael González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Nicolás Servetto o Mario Galeano, Brian Ferreyra. DT: Ariel Broggi.
Gimnasia de Jujuy: Milton Álvarez; Bruno Palazzo, Guillermo Cosaro o Sebastián Sánchez, Diego Fores López, Matías Noble; Santiago Camacho, Hugo Soria, Maximiliano Casa, Francisco Molina; Alejandro Quintana o Cristian Menéndez y Gustavo Fernández. DT: Matías Módolo.
Hora: 14.15
Estadio: Víctor Legrotaglie
Árbitro: Brian Ferreyra
TV: TyC Sports y TyC Sports Play