Primera Nacional: Gimnasia, ante una prueba de fuego por el primer lugar: hora, TV, formaciones

Este domingo, el Lobo recibe al puntero de la Zona B, Gimnasia de Jujuy, en un duelo clave por el ascenso. Solo los separa un punto.

Un duelo de Lobos se verá este domingo en el estadio Víctor Legrotaglie, por la lucha por el liderazgo.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá este domingo al puntero de la Zona B, Gimnasia de Jujuy, en un verdadero partidazo correspondiente a la fecha 30 de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 14.15 en el estadio Víctor Legrotaglie, con arbitraje de Brian Ferreyra y televisación de TyC Sports y TyC Sports Play.

Será un duelo de titanes. Una final anticipada, si se quiere, entre el Lobo mendocino y el jujeño, a quienes apenas los separa un punto en la tabla de posiciones. Es, sin dudas, uno de los choques más esperados de la temporada, que puede comenzar a definir la zona y las aspiraciones de cada equipo, cuando restan solo cuatro fechas para la conclusión de la fase regular, previa a la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Por eso, no es un partido más para ninguno. El ganador (si lo hay) no solo se afirmará en lo más alto, sino que además llegará fortalecido a la recta final del campeonato.

Gimnasia y Esgrima - Almirante Brown El Lobo quiere y necesita volver a festejar en casa, no solo para asegurarse el liderazgo sino para recuperar la solidez ofensiva. GyE En el encuentro de ida, el Lobo jujeño se impuso y le cortó el invicto al conjunto mendocino, que en aquel entonces era dirigido por Ezequiel Medrán. Hoy, con el torneo entrando en su etapa decisiva, los norteños llegan con apenas un punto de ventaja y vienen de ganarle 1 a 0 a Central Norte.

Nicolás Romano, de la cantera y figura de Gimnasia y Esgrima. / Gentileza. Quien fue dado de alta tras una dura lesión y estaría en el banco de suplentes, es el pibe de la casa: Nico Romano. PrensaGyE. Como llegan a este duelo Desde la llegada de Ariel Broggi, Gimnasia y Esgrima atravesó todos los estados en apenas unas semanas. Pasó de liderar la zona con cuatro triunfos consecutivos (que ilusionaron a todo el pueblo mensana) a sufrir dos derrotas al hilo, que encendieron algunas alarmas. En su última presentación, logró un trabajado empate (1 a 1) frente a Nueva Chicago y rescató un punto valioso.