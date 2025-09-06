La Selección Argentina cierra las Eliminatorias sin Messi ni Cuti Romero y con espacio para los jóvenes

El seleccionado nacional enfrentará a Ecuador sin su capitán ni su zaguero titular. El técnico aprovechará para probar variantes y dar minutos a juveniles como Echeverri y Carboni.

Este sábado, el plantel completó una exigente sesión de entrenamiento en Ezeiza, en el que Claudio Echeverri y Valentín Carboni se sumaron al grupo principal.

Con la clasificación al Mundial ya asegurada y el primer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas en el bolsillo, la Selección Argentina se prepara para cerrar su participación enfrentando a Ecuador en Guayaquil, este martes a las 20 (hora argentina). La gran novedad es que Lionel Messi y Cristian “Cuti” Romero no estarán presentes, lo que abre paso a rotaciones y la posibilidad de ver en acción a algunos de los juveniles.

La baja del capitán fue consensuada con el cuerpo técnico tras su reciente recuperación física. “Leo (Scaloni) decidió que descanse. Estoy bien, pero preferimos evitar el viaje y enfocarnos en lo que viene”, declaró Messi, quien regresará a Miami para reincorporarse al Inter. Por su parte, Romero quedó fuera por acumulación de amarillas.

image El seleccionado trabajó en Ezeiza de cara al duelo en Ecuador el próximo martes. @Argentina En ese contexto, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico aprovecharán el último partido oficial antes de la Finalissima y del Mundial para realizar pruebas. Este sábado, el plantel completó una exigente sesión de entrenamiento en Ezeiza, con foco en la intensidad, circulación rápida y decisiones bajo presión. En ese marco, Claudio Echeverri y Valentín Carboni se sumaron al grupo principal, aunque aún no está definido si alguno tendrá minutos ante Ecuador.

En la defensa, Leonardo Balerdi aparece como principal opción para reemplazar a Romero, acompañado por Nicolás Otamendi. En el mediocampo, Alexis Mac Allister regresaría al once tras perderse el último partido, mientras que Lautaro Martínez, autor de un gol ante Venezuela, podría compartir la delantera con Julián Álvarez. Scaloni no descartó esa dupla: “Pueden jugar juntos”.

La lista de jugadores al límite por acumulación de tarjetas incluye a figuras como De Paul, Paredes, Mac Allister, Lautaro y Álvarez, entre otros. Sin embargo, las amonestaciones no se arrastran al Mundial ni a otras competencias FIFA, lo que da margen para no dosificar cargas por ese motivo.