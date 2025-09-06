Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, picanteó a la Argentina en la previa: "Vamos a ganarle"

El entrenador de Ecuador se defendió de las críticas, y aseguró que vencerán a la Selección Argentina en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas

La declaración se dio en medio de una discusión que el entrenador argentino tuvo con los periodistas ecuatorianos, que le expresaron las preocupaciones por los resultados que obtuvo el equipo en las últimas fechas. Ante el planteo generalizado, el DT respondió: "Hay muchos motivos para sentirse orgullos. Ustedes (los periodistas) me expresan solo preocupaciones, mis sensaciones son todas positivas, eso es tema de ustedes“.

Sebastián Beccacece se defendió de las críticas en Ecuador: Embed Por favor, ¡NO PODEMOS SER TAN CONFORMISTAS! Bajo ese argumento, digámosle a los jugadores que ya ni siquiera se presenten ante Argentina. ¿Para qué? Si "ya estamos clasificados". ¡Que alguien le diga a Beccacece que el hambre de gloria ES INNEGOCIABLE!

pic.twitter.com/CI1ui8dshn — . (@_ErikaVarelesP) September 5, 2025 En ese aspecto, Beccacece reconoció la falta de gol, pero eligió contrarrestar con estadísticas. "Me estás diciendo que somos sólidos en defensa y que debemos mejorar en ataque y eso ya lo contesté. Hemos hecho debutar 11 jugadores en este proceso”, comenzó. Luego, agregó que la cosecha de puntos es positiva. “El fútbol es de sensaciones. Estamos a tres puntos de hacer nuestras mejores Eliminatorias de la historia, no hay de que preocuparse“, lanzó.

En relación al próximo encuentro, el DT se mostró positivo y con confianza para superar a la Argentina de Lionel Scaloni, que viajará sin Messi y con varios cambios. “Tengo la sensación de que cada vez que vengo a una rueda de prensa no se valora o no se reconoce lo que hacen los jugadores. Yo no necesito un reconocimiento. No hay motivo para preocuparse. Vamos a ganarle a Argentina", cerró.