Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, picanteó a la Argentina en la previa: "Vamos a ganarle"

El entrenador de Ecuador se defendió de las críticas, y aseguró que vencerán a la Selección Argentina en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador

Los Andes
Por Redacción Deportes

La declaración se dio en medio de una discusión que el entrenador argentino tuvo con los periodistas ecuatorianos, que le expresaron las preocupaciones por los resultados que obtuvo el equipo en las últimas fechas. Ante el planteo generalizado, el DT respondió: "Hay muchos motivos para sentirse orgullos. Ustedes (los periodistas) me expresan solo preocupaciones, mis sensaciones son todas positivas, eso es tema de ustedes“.

Sebastián Beccacece se defendió de las críticas en Ecuador:

En ese aspecto, Beccacece reconoció la falta de gol, pero eligió contrarrestar con estadísticas. "Me estás diciendo que somos sólidos en defensa y que debemos mejorar en ataque y eso ya lo contesté. Hemos hecho debutar 11 jugadores en este proceso”, comenzó. Luego, agregó que la cosecha de puntos es positiva. “El fútbol es de sensaciones. Estamos a tres puntos de hacer nuestras mejores Eliminatorias de la historia, no hay de que preocuparse“, lanzó.

Cabe destacar que Ecuador se encuentra en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 26 puntos, y ya abrochó el boleto hacia la cita máxima del fútbol. De todas formas, las críticas por el rendimiento y las decisiones del adiestrador argentino no cesan, y comienzan a causar problemas.

