La fiesta Albirroja: Paraguay se clasificó al Mundial y todo el país se paralizó

Tras 16 años, Paraguay se clasificó a la Copa del Mundo 2026 y desató una fiesta histórica en las calles de Asunción. El Gobierno decretó feriado para homenajear el logro.

Paraguay y Ecuador igualaron sin goles y ambos se lograron su clasificación para el Mundial 2026.

Después de 16 años de ausencia en la máxima cita del fútbol, la Selección de Paraguay consiguió su boleto para el Mundial 2026 y desató una verdadera fiesta popular. Miles de personas colmaron el centro de Asunción para festejar una clasificación que ya se vive como un triunfo colectivo. La euforia fue tal que el Gobierno decretó feriado nacional para este viernes 5 de septiembre, en homenaje a “la Albirroja” y a lo que representa su regreso a una Copa del Mundo.

El empate sin goles frente a Ecuador fue suficiente para sellar el pase a Estados Unidos, México y Canadá. Pero el verdadero resultado se vivió en las calles. Una marea roja y blanca tiñó la capital paraguaya en una celebración multitudinaria que combinó cánticos, banderas, fuegos artificiales y emoción contenida durante más de una década.

image Según estimaciones oficiales, más 100.000 personas se volcaron al microcentro de Asunción apenas finalizó el partido. El Panteón Nacional de los Héroes y la tradicional calle Palma fueron los epicentros de los festejos, donde se vivieron escenas de alegría, orgullo nacional y reencuentro con una historia que parecía lejana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SomosVersusPY/status/1964071264953245941?t=e75f9bR2DItk1-tke4QoOA&s=08&partner=&hide_thread=false #PrimaveraAlbirroja | ¡Ovy'a kuaa Paraguayo!



"Yo a la noche no tengo sueño, tengo ganas de salir a tomar algo"



Todo lo que disfrutó el pueblo paraguayo tras la clasificación al Mundial.



Video sin desperdicio #somosversuspy pic.twitter.com/lsb2R109lS — Versus (@SomosVersusPY) September 5, 2025 Un regreso esperado, una pasión intacta Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Albirroja/status/1964036181097619506?t=K10ml6cUPWdyDCKVwVOGRg&s=08&partner=&hide_thread=false Soñamos,

lloramos,

sufrimos



… y un día, volvimos.



¡Qué lindo se siente decir: Clasificados al Mundial! #VamosParaguay pic.twitter.com/wmzVNFnGqv — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 5, 2025 La última participación de Paraguay en un Mundial había sido en Sudáfrica 2010, donde alcanzó los cuartos de final. Desde entonces, la Albirroja transitó varios procesos sin éxito y con resultados irregulares. Por eso, esta clasificación bajo la conducción de Gustavo Alfaro fue celebrada con tanta emoción, como una redención deportiva que reavivó la identidad futbolera del país.

El equipo logró su lugar en el certamen con una sólida campaña y un grupo de jugadores jóvenes que representan la nueva generación del fútbol paraguayo. Para los hinchas, la clasificación no fue solo un logro deportivo, sino también un símbolo de unidad y esperanza.