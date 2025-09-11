Fútbol: La lesión de Thiago Almada altera los planes del Cholo Simeone

El Atlético de Madrid sufre un duro revés en el arranque de la temporada, Thiago Almada , una de las figuras del equipo en este comienzo de ciclo , quedó descartado por al menos tres semanas tras confirmarse una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha, sufrida durante su paso por la Selección Argentina en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La baja del mediocampista de 24 años n o solo afecta el armado del once de Diego Simeone , sino que llega en un momento crítico del calendario,el conjunto colchonero enfrentará en las próximas semanas compromisos exigentes tanto en La Liga como en la Champions League.

Aunque el club no publicó un parte médico detallado con plazos de recuperación, fuentes cercanas al cuerpo técnico estiman que Almada se perderá al menos seis partidos oficiales, incluyendo el duelo ante Villarreal, el derbi frente al Real Madrid y dos fechas clave de la fase de grupos de Champions ante Liverpool y Eintracht Frankfurt. Además, tampoco estará disponible ante Mallorca y Rayo Vallecano, y su presencia ante Celta de Vigo permanece en duda.

Desde su llegada al Atlético en julio (tras ser adquirido por 47 millones de dólares ), Almada rápidamente se ganó un lugar como titular. Tras su destacada actuación en el Botafogo, con el que conquistó la Copa Libertadores , y su paso posterior por el Olympique de Lyon , el campeón del mundo con la Selección Argentina mostró un nivel sólido en los tres primeros partidos de la temporada, desempeñándose en el sector izquierdo del mediocampo con gran despliegue y claridad en el juego.

Su buen momento se interrumpió en la última fecha FIFA, cuando fue titular en el primer encuentro ante Venezuela, pero quedó fuera del duelo ante Ecuador por molestias físicas. Inicialmente, se pensó que ocuparía la camiseta número 10 ante la ausencia de Lionel Messi, pero tras ser evaluado por el cuerpo médico argentino, fue desafectado y regresó a Madrid, donde se confirmó el diagnóstico.

El plan de recuperación incluye trabajo de fisioterapia, ejercicios de fortalecimiento y readaptación progresiva. La evolución diaria del jugador determinará si puede anticipar su regreso a los entrenamientos grupales, aunque en el club no quieren forzar los tiempos.

image Thiago Almada Gentileza.

Atlético golpeado por las bajas

La situación de Almada no es un caso aislado en el conjunto rojiblanco. A su ausencia se suman las de Álex Baena, aún en recuperación tras una apendicitis, y José María Giménez, fuera desde junio por una lesión muscular que no le permitió iniciar la temporada. El margen de maniobra para Simeone se reduce en un contexto donde el equipo necesita rotación para afrontar un calendario con doble competencia semanal.

En ese marco, Almada se perfilaba como una de las piezas más importantes del mediocampo. Su capacidad para conectar líneas, su despliegue físico y su aporte ofensivo lo habían convertido en una variante clave en el esquema del "Cholo". Ahora, el desafío será reemplazarlo sin resentir la identidad de juego que el equipo venía consolidando.

El Atlético de Madrid seguirá de cerca la evolución de su mediocampista argentino. Sin plazos confirmados, la prioridad será evitar recaídas y garantizar que Almada regrese en plenitud física. Su retorno será clave para un equipo que no puede darse el lujo de perder más terreno en el inicio de la temporada.