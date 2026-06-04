La ansiada reunión de Tim Payne con el influencer argentino que lo hizo famoso: "¡My friend!"

Durante años, Tim Payne fue simplemente un futbolista más dentro del fútbol de Nueva Zelanda . Lateral derecho en el seleccionado, jugador del Wellington Phoenix y habitual integrante de los All Whites, llevaba una carrera discreta lejos de los grandes focos internacionales. Todo cambió por una campaña en redes sociales impulsada desde Argentina.

Fenómeno Tim Payne: quién es el jugador se convirtió en figura viral del Mundial 2026 gracias a un argentino

¿De Nueva Zelanda al Bajo Flores? Riestra avanza para fichar a Tim Payne, el jugador más viral del planeta

Después del amistoso que el miércoles Nueva Zelanda disputó ante Haití en Miami, Payne finalmente conoció cara a cara a Valentín Scarsini, más conocido como "Scarso", el influencer argentino que lo transformó en un fenómeno viral y multiplicó su presencia digital hasta niveles impensados.

La escena fue tan sencilla como simbólica. Un abrazo, un saludo mezclado entre inglés y español y una conversación marcada por la sorpresa que todavía invade al futbolista neozelandés.

"Valen", respondió Payne antes de sonreír cuando le preguntaron si hablaba español.

"Poquito", contestó.

Lástima el contexto del cruce con Scarso: En el Chase Stadium de Miami, Nueva Zelanda cayó 4-0 ante Haití ante cerca de 10.000 espectadores en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026. A Tim Payne lo sacaron en el entretiempo.

Tim Payne, de 4.700 seguidores a más de 4,5 millones

La historia comenzó cuando Scarsini lanzó una campaña entre sus seguidores para convertir a Payne en uno de los futbolistas más seguidos del planeta.

Lo que parecía un simple desafío de internet terminó desbordando cualquier previsión. La cuenta de Instagram del defensor pasó de apenas 4.715 seguidores a superar los 4,5 millones en cuestión de semanas.

Ni siquiera el propio protagonista comprendía lo que estaba ocurriendo.

"Uff, no sé. Como que no sabía qué sentir. Es tan ajeno a mí. Todavía lo estoy procesando. ¿Por qué a mí?", le confesó Payne al influencer durante el encuentro.

El defensor explicó que al principio apenas comenzó a recibir algunas menciones y etiquetas. Sin embargo, al despertar al día siguiente descubrió que los números se habían disparado.

"Simplemente no paró. Siguió así", recordó.

Tim Payne Mundial 2026: Tim Payne, el jugador de Nueva Zelanda que se volvió viral

Cuando Scarsini le preguntó si alguna vez imaginó alcanzar semejante popularidad, la respuesta fue inmediata.

"No. No imaginé nada de esto. Ni siquiera entendía el alcance de nada", reveló el futbolista.

La viralización también impulsó la carrera del propio creador de contenido argentino. Durante el proceso, Scarsini sumó cientos de miles de nuevos seguidores en sus plataformas. Payne lo destacó durante la charla.

"Felicitaciones por el millón para vos también, ¿no?", le dijo.

El argentino respondió con una sonrisa y un aplauso.

"Viene de los dos lados, lo cual está bueno", agregó el futbolista.

Pese a la explosión mediática, Payne aseguró que intenta mantener los pies sobre la tierra.

"Nos da visibilidad, lo cual es algo positivo. Pero al mismo tiempo, para mí, no cambio. Sigo siendo la misma persona. Solo trato de seguir haciendo lo que hago, que es jugar al fútbol y rendir para mi país", explicó.

Un regalo y una promesa

El encuentro terminó con un intercambio de regalos y fotos. Payne le obsequió una camiseta de Nueva Zelanda a Scarsini, quien la recibió emocionado.

Luego posaron juntos para una imagen que el propio defensor bautizó con humor: "Yo con Valen".

La despedida incluyó una promesa de reencuentro.

"Nos veremos de nuevo pronto", afirmó Payne.

Mientras tanto, el neozelandés continúa enfocado en el desafío deportivo más importante de su carrera. Tras el regreso de Nueva Zelanda a una Copa del Mundo después de 15 años de ausencia, Payne se prepara para disputar el Mundial 2026, donde integrará el Grupo G junto a Bélgica, Egipto e Irán.