Murió a los 91 años José Sanfilippo, ídolo de San Lorenzo

El máximo ídolo del club San Lorenzo , José Francisco "El Nene" Sanfilippo , murió a los 91 años este jueves en Buenos Aires.

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El futbolista fue uno de los delanteros más letales de la historia del fútbol nacional y una figura inseparable del Ciclón, donde construyó una carrera legendaria que lo convirtió en el máximo goleador de la institución nacida en Almagro.

Sanfilippo dejó una marca que todavía permanece intacta: anotó 207 goles con la camiseta azulgrana, un récord que parece difícil de alcanzar incluso décadas después de su retiro.

Su capacidad goleadora lo llevó además a ser el máximo artillero del fútbol argentino durante cuatro temporadas consecutivas, entre 1958 y 1961. Su mejor año fue 1960, cuando convirtió 34 tantos en 40 partidos.

A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestro corazones. Gracias por tanto, Nene. pic.twitter.com/FzeIzXXisF

Dueño de una personalidad fuerte y una obsesión permanente por el perfeccionamiento, dedicó buena parte de su vida a entrenar la definición. En entrevistas solía recordar que había construido una especie de jaula en el fondo de su casa para practicar remates y mejorar cada movimiento dentro del área. Consideraba que esos entrenamientos fueron determinantes para transformarse en uno de los delanteros más temidos de su época.

Su historia con San Lorenzo de Almagro comenzó en 1953 y se extendió durante una década, hasta 1962. Luego pasó por Boca Juniors, Club Nacional de Football, Banfield y los brasileños Bangu Atlético Clube y Esporte Clube Bahia.

Sin embargo, el destino quiso que cerrara su carrera donde había comenzado. Regresó a San Lorenzo y se retiró en 1972, a los 37 años, formando parte del histórico equipo bicampeón de aquel año.

Murió José Sanfilippo, ídolo de San Lorenzo Murió José Sanfilippo, ídolo de San Lorenzo Archivo

El dolor por el Viejo Gasómetro y un perfil mediático con polémica

José Sanfilippo mantuvo siempre un vínculo emocional con el mítico Viejo Gasómetro. La demolición del estadio, en 1981, fue uno de los golpes más duros de su vida. Tanto lo afectó que conservó varios tablones de las tribunas y los instaló en su quinta para construir una pequeña réplica del lugar que había sido escenario de sus mayores hazañas.

Además de su trayectoria deportiva, en las últimas décadas se convirtió en un reconocido polemista mediático ("Garrote, garrote, garrote"), siempre dispuesto a opinar sin filtros sobre el fútbol argentino. Su carácter frontal lo llevó a protagonizar innumerables debates, aunque esa faceta nunca eclipsó su legado dentro de la cancha.

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