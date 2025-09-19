19 de septiembre de 2025 - 09:38

Fórmula 1: GP de Azerbaiyán: Lando Norris dominó y Franco Colapinto terminó anteúltimo en una extraña FP1 en Bakú

En una sesión con muy poca acción, el argentino fue uno de los más lentos del primer ensayo, superó únicamente a Pierre Gasly. Lando Norris fue el más veloz

Por Gonzalo Tapia

Luego de un fin de semana de descanso, la Fórmula 1, volvió a la acción con la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán: Franco Colapinto volvió a decir presente en Bakú, a un año de su inolvidable fin de semana con Williams. En esta oportunidad, terminó penúltimo en un ensayo muy interrumpido.

El argentino fue el encargado de abrir la sesión, siendo el primero en salir a la pista, aunque simplemente dio una vuelta con neumáticos blandos (C6) y regresó a boxes. El ex Williams terminó siendo uno de los últimos pilotos en marcar tiempos.

Las típicas dificultades de Bakú, un circuito callejero que combina rectas largas con curvas cerradas, hicieron que la primera hora esté repleta de interrupciones: una bandera roja provocada por Sainz y muchas banderas amarillas por salidas de pista. Esto provocó que todos los coches salieran de pista y regresaran recién en los últimos 20 minutos.

Después de la insólita interrupción (sin explicaciones de parte de la FIA), todos volvieron con gomas blandas. Colapinto pudo registrar su primer tiempo (1:47.798), a más de cinco segundos del líder parcial. Tras otra parada en boxes, los dos Alpine pudieron mejorar sus vueltas, pero se mantuvieron lejos de los otros equipos.

El más rápido de la sesión fue Lando Norris, que giró en 1:42.704. Su escolta fue Oscar Piastri (0.310) y tercero quedó Charles Leclerc (+0.552). Finalmente, Colapinto (1:45.299) logró superar por poco más de una décima a Gasly, pero ambos Alpine quedaron en el fondo.

Posiciones finales de la FP1

  • Lando Norris (McLaren) – 1:42.704
  • Oscar Piastri (McLaren) – 1:43.014
  • Charles Leclerc (Ferrari) – 1:43.256
  • George Russell (Mercedes) – 1:43.257
  • Alexander Albon (Williams) – 1:43.563
  • Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:43.738
  • Max Verstappen (Red Bull) – 1:43.790
  • Carlos Sainz (Williams) – 1:43.859
  • Liam Lawson (RB) – 1:43.903
  • Isack Hadjar (RB) – 1:43.975
  • Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:43.985
  • Nico Hülkenberg (Sauber) – 1:43.986
  • Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:44.087
  • Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1:44.087
  • Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:44.139
  • Oliver Bearman (Haas) – 1:44.151
  • Lance Stroll (Aston Martin) – 1:44.329
  • Esteban Ocon (Haas) – 1:44.439
  • Franco Colapinto (Alpine) – 1:45.299
  • Pierre Gasly (Alpine) – 1:45.418
