Fórmula 1: GP de Azerbaiyán: Lando Norris dominó y Franco Colapinto terminó anteúltimo en una extraña FP1 en Bakú

En una sesión con muy poca acción, el argentino fue uno de los más lentos del primer ensayo, superó únicamente a Pierre Gasly. Lando Norris fue el más veloz

Luego de un fin de semana de descanso, la Fórmula 1, volvió a la acción con la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán: Franco Colapinto volvió a decir presente en Bakú, a un año de su inolvidable fin de semana con Williams. En esta oportunidad, terminó penúltimo en un ensayo muy interrumpido.

El argentino fue el encargado de abrir la sesión, siendo el primero en salir a la pista, aunque simplemente dio una vuelta con neumáticos blandos (C6) y regresó a boxes. El ex Williams terminó siendo uno de los últimos pilotos en marcar tiempos.

Las típicas dificultades de Bakú, un circuito callejero que combina rectas largas con curvas cerradas, hicieron que la primera hora esté repleta de interrupciones: una bandera roja provocada por Sainz y muchas banderas amarillas por salidas de pista. Esto provocó que todos los coches salieran de pista y regresaran recién en los últimos 20 minutos.

Después de la insólita interrupción (sin explicaciones de parte de la FIA), todos volvieron con gomas blandas. Colapinto pudo registrar su primer tiempo (1:47.798), a más de cinco segundos del líder parcial. Tras otra parada en boxes, los dos Alpine pudieron mejorar sus vueltas, pero se mantuvieron lejos de los otros equipos.

El más rápido de la sesión fue Lando Norris, que giró en 1:42.704. Su escolta fue Oscar Piastri (0.310) y tercero quedó Charles Leclerc (+0.552). Finalmente, Colapinto (1:45.299) logró superar por poco más de una décima a Gasly, pero ambos Alpine quedaron en el fondo.

Posiciones finales de la FP1 Lando Norris (McLaren) – 1:42.704

– 1:42.704 Oscar Piastri (McLaren) – 1:43.014

– 1:43.014 Charles Leclerc (Ferrari) – 1:43.256

– 1:43.256 George Russell (Mercedes) – 1:43.257

– 1:43.257 Alexander Albon (Williams) – 1:43.563

– 1:43.563 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:43.738

– 1:43.738 Max Verstappen (Red Bull) – 1:43.790

– 1:43.790 Carlos Sainz (Williams) – 1:43.859

– 1:43.859 Liam Lawson (RB) – 1:43.903

– 1:43.903 Isack Hadjar (RB) – 1:43.975

– 1:43.975 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:43.985

– 1:43.985 Nico Hülkenberg (Sauber) – 1:43.986

– 1:43.986 Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:44.087

– 1:44.087 Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1:44.087

– 1:44.087 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:44.139

– 1:44.139 Oliver Bearman (Haas) – 1:44.151

– 1:44.151 Lance Stroll (Aston Martin) – 1:44.329

– 1:44.329 Esteban Ocon (Haas) – 1:44.439

– 1:44.439 Franco Colapinto (Alpine) – 1:45.299

– 1:45.299 Pierre Gasly (Alpine) – 1:45.418