Fórmula 1: Max Verstappen se quedó con la pole, fue secundado por Carlos Sainz y tercero quedó Liam Lawson

Fórmula 1: "Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar", dijo Colapinto

Fórmula 1: Franco Colapinto volvió a chocar en una clasificación y largará 16° en el GP de Azerbaiyán

11. 05 ¡Final de la Q3! En un cierre apasionante, Max Verstappen se quedó con la pole position tras un giro de 1:41.117 con la tanda cerrada que le permitió aventajar por casi medio segundo al español Carlos Sainz . El hombre de Williams se vio beneficiado por los múltiples accidentes que hubo en el cierre de la Q3 para firmar una Qualy inolvidable, que lo verá largar segundo. Liam Lawson fue el otro que le sacó rédito a los incidentes y comenzará tercero.

10.55 ¡Luz verde en Bakú! Con 3 minutos y 41 segundos por delante, sólo Carlos Sainz (1:41.595), Liam Lawson (1:42.560) e Isack Hadjar (1:42.863) son los únicos tres pilotos que registraron tiempos. Charles Leclerc y Oscar Piastri se accidentaron y no podrán marcar en el cronómetro.

10. 45 ¡OTRA BANDERA ROJA! Oscar Piastri se estrelló con su McLaren cuando restaban 3 minutos y 41 segundos de la Q3.

10.39 ¡Luz verde! Se reinicia la Q3 en Bakú

10. 25 ¡BANDERA ROJA! Charles Leclerc se estrelló con su Ferrari cuando restaban 7 minutos y 7 segundos de la Q3 por delante.

10.20 ¡Arrancó la Q3! Liam Lawson, Carlos Sainz, Lando Norris, Oscar Piastri, Isack Hadjar, George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda y Max Verstappen son los que pelearán por la pole.

10. 18 ¡Final de la Q2! Ollie Bearman de Haas (15°), Lance Stroll de Aston Martin (14°), Gabriel Bortoleto de Sauber (13°), Lewis Hamilton de Ferrari (12°) y Fernando Alonso de Aston Martin (11°) son los cinco eliminados.

9. 59 ¡Luz verde en Bakú! Se reinicia la actividad de la Q2

9. 52 ¡BANDERA ROJA! Ollie Bearman tocó su Haas contra los muros y desató una detención de la Q2 cuando restaban 11 minutos y 54 segundos.

9. 51 ¡Arranca la Q2! Los 15 pilotos tendrán 15 minutos para girar en busca de evitar quedar entre los cinco eliminados.

9. 39 ¡Final de la Q1! Alex Albon de Williams (20°), Pierre Gasly de Alpine (19°), Esteban Ocon de Haas (18°), Nico Hülkenberg de Sauber (17°) y Franco Colapinto de Alpine (16°) son los cinco eliminados.

09:35 ¡BANDERA ROJA! Franco Colapinto perdió el control de su monoplaza y chocó en el último intento de la Q1.

El corredor argentino impactó su A525 cuando realizaba el último intento de la etapa inicial de la clasificación con gomas medias. El argentino quedó con el 16° registro con 1:42.779

9. 33 Lando Norris es el más rápido en estos momentos con 1:41.322.

9. 33 ¡George Russell pone el tiempo más rápido! El de Mercedes gira en 1:41.646 cuando restan dos minutos.

9. 15 ¡Luz verde en Bakú! Se reinicia la actividad de la Q1 con 11 minutos y 33 segundos por delante.

9. 10 ¡Bandera roja! Cuando restaban 11 minutos y 33 segundos, Alex Albon protagonizó un accidente, rompió la suspensión de su neumático delantero izquierdo y quedó cruzado en el medio de la pista. Deberán retirarlo para continuar.

Franco Colapinto figura 17° en los tiempos, apenas por delante de Nico Hülkenberg y teniendo en cuenta que Oscar Piastri y Andrea Kimi Antonelli todavía no firmaron registros.

9. 08 Lando Norris, con neumático medio, aparece tercero con 1:42.407. Max Verstappen también con gomas amarillas figura segundo 1:42.210

9. 07 Charles Leclerc pone la vara más veloz en 1:41.982

9. 06 La primera marca de Pierre Gasly es de 1:43.502, mejorando por medio segundo lo de Colapinto.

9. 05 Primer registro de Franco Colapinto es de 1:44.057, apenas por delante de Nico Hülkenberg (1:44.259).

9. 03 El primer registro de la clasificación es de Alex Albon en Williams: 1:43.778

9. 00 ¡Luz verde! Ya está en marcha la clasificación en el callejero de Bakú

8. 58 ¡Se viene la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán! Los 20 pilotos tendrán 18 minutos para conseguir su mejor tiempo y así evitar quedar eliminados entre los peores cinco registros de la Q1.

Franco Capo Colapinto Tapia

LAS CLASIFICACIONES DE FRANCO COLAPINTO EN ALPINE

15° en el Gran Premio de Imola

en el Gran Premio de Imola 18° en el Gran Premio de Monaco

en el Gran Premio de Monaco 19° en el Gran Premio de Barcelona

en el Gran Premio de Barcelona 10° en el Gran Premio de Canadá

en el Gran Premio de Canadá 14° en el Gran Premio de Austria

en el Gran Premio de Austria 20° en el Gran Premio de Silverstone

en el Gran Premio de Silverstone 19° en la Sprint del GP de Bélgica

en la Sprint del GP de Bélgica 17° en el Gran Premio de Bélgica

en el Gran Premio de Bélgica 14° en el Gran Premio de Hungría

en el Gran Premio de Hungría 16° en el Gran Premio de Países Bajos

en el Gran Premio de Países Bajos 17° en el Gran Premio de Italia

8. 59 Tiempos de Franco Colapinto en los Ensayos de Bakú

FP1: 1:45.299 (19°)

FP2: 1:43.322 (20°)

FP3: 1:42.789 (15°)

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma)