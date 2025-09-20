20 de septiembre de 2025 - 08:28

Fórmula 1: En la tercera práctica libre Franco Colapinto terminó 15°

Desde las 9, los pilotos buscarán el mejor lugar para comenzar este domingo, la carrera por los puntos de la fecha 17° de Fórmula 1.

Flavio Briatore y Franco Colapinto

Flavio Briatore y Franco Colapinto

Foto:

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Fórmula 1. Esperemos que en la ronda clasificatoria, cambie la suerte de Franco Colapinto

Fórmula 1: Comenzó la tanda clasificatoria en Bakú

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. No pudo ser peor, porque no hay más escuderías. Los ensayos del elenco Alpine estuvieron muy alejados del gusto de Flavio Briatore

Fórmula 1: Colapinto nuevamente tiene una jornada para el olvido, esta vez en el circuito urbano de Bakú

Por Gonzalo Tapia

El piloto oriundo de la ciudad de Pilar, Franco Colapinto (Alpine) terminó en la posición 15° en la práctica libre 3 del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y se ilusiona con hacer una buena clasificación.

Colapinto, que había tenido una floja actuación este viernes, terminó a un segundo y medio del líder de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren). Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quedó penúltimo y a media segundo del pilarense.

Por debajo de Norris quedaron, con muy poca distancia entre ellos, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari), a 222, 254 y 276 milésimas del líder, respectivamente.

El GP de Azerbaiyán corresponde a la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1, que tiene como puntero a Piastri, quien le saca 31 puntos a Norris y 94 a Verstappen.

La clasificación del GP de Azerbaiyán comenzará a las 9 de la mañana (hora de Argentina).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fórmula 1. Lando Norris, piloto de McLaren

Fórmula 1: GP de Azerbaiyán: Lando Norris dominó y Franco Colapinto terminó anteúltimo en una extraña FP1 en Bakú

Por Gonzalo Tapia
Franco Colapinto piloto bonaerense de Fórmula 1

Fórmula 1: Franco Colapinto quedó último en Bakú después de disputar las dos prácticas libres de la jornada

Por Gonzalo Tapia
Franco Colapinto logró sus primeros puntos en Bakú

Franco Colapinto correrá en el GP de Azerbaiyán: días, horarios y su mejor resultado en la Fórmula 1

Por Cristian Reta
Alpine y la convocatoria para trabajar en la F1

Alpine ofrece 16 puestos para quienes sueñan con la Fórmula 1 y trabajar con Franco Colapinto: cómo postular

Por Cristian Reta