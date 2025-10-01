1 de octubre de 2025 - 10:37

Alejandro Garnacho no se calló nada sobre el Manchester United: "Un mal momento..."

El delantero argentino habló de su turbulento paso por Old Trafford y celebró su nuevo inicio en Chelsea, donde disputa la Champions League.

Alejandro Garnacho, figura del Chelsea

Por Cristian Reta

“No tengo nada malo que decir sobre el Manchester United, solo fue un mal momento en mi vida. Estoy muy feliz de estar acá ahora, jugar la Champions y obtener los tres puntos”, declaró tras el triunfo del Chelsea por 1-0 ante Benfica en el inicio de la fase de grupos, donde fue pieza clave para conseguir el único tanto del encuentro.

Alejandro Garnacho y su nuevo club

Así fue el paso de Alejandro Garnacho en el Manchester United

El futbolista de 21 años dejó al United luego de diferencias con el entrenador Rúben Amorim y fue transferido a Chelsea a cambio de 46 millones de euros. Con la camiseta de los “Blues” ya disputó sus primeros partidos en la Premier League y debutó en la Champions, donde fue titular frente al equipo portugués.

El extremo, nacido en Madrid pero con nacionalidad argentina, debutó en Manchester en 2022 y se consolidó en el primer equipo en las temporadas siguientes. Sin embargo, los últimos meses en Old Trafford estuvieron marcados por altibajos y finalmente se produjo su salida.

Alejandro Garnacho podría conseguir nuevo club

En líneas generales, el saldo de Garnacho con los Red Devils fue de 26 goles y 10 asistencias en 144 partidos disputados entre todas las competiciones con las que participó con esta camiseta.

Ya asentado en Chelsea, Garnacho busca recuperar regularidad y continuidad para sostenerse en la órbita de la Selección Argentina. Con la Albiceleste ya jugó en Eliminatorias, fue parte de la Copa América 2024 y, aunque más relegado que el resto, forma parte de la lista de futbolistas que Lionel Scaloni sigue de cerca de cara al Mundial 2026.

