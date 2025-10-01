Comienza la Conference League de la UEFA: los 9 argentinos que participarán

La Conference League 2025/26 se pondrá en marcha este jueves, lo que marcará el comienzo de la quinta edición de la competición organizada por la UEFA. Se trata de un torneo que es considerado el tercero en importancia en el territorio europeos y que engloba a equipos de diferentes países.
Lo cierto es que, tras un exitoso estreno del nuevo formato la temporada pasada, la competición volverá a ofrecer un escenario para clubes de distintas ligas europeas que no son de las más reconocidas. Quienes avancen a la final, se enfrentarán el 27 de mayo de 2026 en el Estadio de Leipzig, Alemania.
Entre los 36 equipos que formarán parte de la fase de liga, se pueden destacar a los favoritos: Crystal Palace (Inglaterra), Fiorentina (Italia), AZ Alkmaar (Países Bajos), Rayo Vallecano (España), Dinamo de Kiev y Shakhtar Donetsk (Ucrania), además de representantes de países que podrían dar la sorpresa como Armenia, Kosovo, Eslovenia o Islandia.
La fase de liga comenzará este 2 de octubre donde todos los equipos jugarán la primera fecha en dos horarios distintos: 13:45 y 16:00 (hora argentina). Se desarrollará en seis jornadas que finalizarán el 18 de diciembre de 2025. Luego, ya en el mes de febrero, se disputarán los play-offs de eliminación directa, seguidos por los octavos de final en marzo, cuartos en abril y semifinales a finales de ese mes y principios de mayo.
El desenlace será en en el estadio del RB Leipzig, en Alemania, un recinto con una capacidad para 47.000 espectadores que ya albergó partidos de la Copa del Mundo 2006 y la Eurocopa 2024.
¿Cómo es el trofeo y qué equipo lo levantaron?
El ganador levantará un trofeo de 57,5 centímetros de alto y 11 kilos de peso y un boleto asegurado para la Europa League 2026/27, salvo que se clasifique a la Champions por su liga nacional. Este certamen fue creado en 2021 y ha logrado consolidarse como el tercer torneo continental en importancia, ofreciendo oportunidades a equipos de federaciones de menor rango.
En sus primeras ediciones, los campeones fueron Roma, West Ham, Olympiacos y Chelsea. En esta temporada 2025/26 promete nuevos capítulos en esta joven pero cada vez más influyente competición europea.
Estos son todos los encuentros de la Fecha 1 de la Conference League:
- Rayo Vallecano vs KF Shkendija 79
- Omonia vs Mainz
- KuPS vs Drita
- Lech Poznan vs Rapid Vienna
- Jagiellonia vs Hamrun Spartans
- Zrinjski vs Lincoln Red Imps
- Noah vs HNK Rijeka
- Lausanne-Sport vs Breidablik
- Dinamo Kiev vs Crystal Palace
- Slovan Bratislava vs Estrasburgo
- Rakow Czestochowa vs CS Universitatea Craiova
- NK Celje vs AEK Atenas
- Shelbourne vs BK Häcken
- Legia Varsovia vs Samsunspor
- AEK Larnaca vs AZ Alkmaar
- Fiorentina vs Sigma Olomouc
- Sparta Praga vs Shamrock
- Aberdeen vs Shakhtar
Los 9 argentinos que participarán
- AEK Larnaca: Enzo Cabrera
- Hamrun Spartans: Matías García (nacionalizado maltés)
- Rayo Vallecano: Augusto Batalla y Oscar Trejo
- AEK Atenas FC: Roberto Pereyra
- Fiorentina: Gino Infantino
- Racing Club de Estrasburgo: Valentín Barco y Joaquín Panichelli
- Crystal Palace: Walter Benítez