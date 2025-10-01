Comienza la Conference League de la UEFA: los 9 argentinos que participarán

Se trata de la quinta edición de este tercer certamen europeo en importancia, que cuenta con 36 equipos europeos de diversas ligas de la UEFA.

Roberto Pereyra, Oscar Trejo, Joaquín Panichelli y Gino Infantino, algunos de los argentinos que disputarán la UEFA Conference League 2025/26.

La Conference League 2025/26 se pondrá en marcha este jueves, lo que marcará el comienzo de la quinta edición de la competición organizada por la UEFA. Se trata de un torneo que es considerado el tercero en importancia en el territorio europeos y que engloba a equipos de diferentes países.

Lo cierto es que, tras un exitoso estreno del nuevo formato la temporada pasada, la competición volverá a ofrecer un escenario para clubes de distintas ligas europeas que no son de las más reconocidas. Quienes avancen a la final, se enfrentarán el 27 de mayo de 2026 en el Estadio de Leipzig, Alemania.

Entre los 36 equipos que formarán parte de la fase de liga, se pueden destacar a los favoritos: Crystal Palace (Inglaterra), Fiorentina (Italia), AZ Alkmaar (Países Bajos), Rayo Vallecano (España), Dinamo de Kiev y Shakhtar Donetsk (Ucrania), además de representantes de países que podrían dar la sorpresa como Armenia, Kosovo, Eslovenia o Islandia.

La fase de liga comenzará este 2 de octubre donde todos los equipos jugarán la primera fecha en dos horarios distintos: 13:45 y 16:00 (hora argentina). Se desarrollará en seis jornadas que finalizarán el 18 de diciembre de 2025. Luego, ya en el mes de febrero, se disputarán los play-offs de eliminación directa, seguidos por los octavos de final en marzo, cuartos en abril y semifinales a finales de ese mes y principios de mayo.

El desenlace será en en el estadio del RB Leipzig, en Alemania, un recinto con una capacidad para 47.000 espectadores que ya albergó partidos de la Copa del Mundo 2006 y la Eurocopa 2024.