11 de octubre de 2025 - 18:02

Más polémicas contra Gimnasia y Esgrima: otro gol anulado y penal no cobrado

El árbitro de la final de la Primera Nacional, Nicolás Ramírez, anuló un golazo de Nicolás Romano, al cual no le había cobrado un penal.

Polémica en Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn

Polémica en Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn

Foto:

TyC Sports
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Gimnasia y Esgrima jugó un gran primer tiempo en la final de la Primera Nacional, pero sufrió tres polémicas que le impidieron irse al descanso con ventaja en el marcador. Dos goles anulados y un penal no cobrado causaron bronca en la parcialidad Mensana.

Leé además

Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn
Vivo

¡ASCENDIO GIMNASIA Y ESGRIMA! El Lobo es de la Liga Profesional

Por Emanuel Cenci
GOL ANULADO. Muñoz tocó con la mano el balón en la previa del gol y el primer tanto del Lobo fue anulado. Sigue todo 0-0. 

Video: era gol de Gimnasia y Esgrima en la final, pero se lo anularon por una mano previa ¡Polémico!

Por Nicolás Salas

Gimnasia y Esgrima pidió penal a Romano:

Embed

A los 21', sucedió la segunda acción digna de análisis (la primera había sido el gol anulado a Imanol González). Allí, todo Gimnasia pidió penal luego de que Nicolás Romano gambetee dentro del área, y caiga producto de lo que pareció una clara infracción de Federico Recalde, que llegó tarde a la marca y derribó al diez.

Automáticamente, el árbitro Nicolás Ramírez le indicó al habilidoso futbolista del Mensana que se levante, marcando que no había visto falta en dicho cruce. Romano se agarró la cabeza y protestó ante el juez de línea.

Nicolás Ramírez y el segundo gol anulado al Lobo:

Embed

Las malas noticias para el Lobo no terminaron allí, ya que había otro capítulo en esta historia. A los 38', el equipo de Ariel Broggi armó una jugada espectacular, que se destrabó con un taco de Servetto para la subida de Saavedra, y el centro que le cayó a Romano en el segundo palo. El pibe del club la paró con el pecho y le rompió el arco a Bonnín, desatando la locura.

La parcialidad mendocina lo gritó con mucha euforia, y el equipo salió en pleno a abrazar al autor del golazo. Sin embargo, el VAR intervino a través del asistente Héctor Paletta, y le indicó a Ramírez que revise la acción. Una vez delante de la pantalla, el árbitro observó que la pelota había pegado en el brazo de Servetto en el inicio de la jugada, por lo que anuló el 1 a 0.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una fanática del Lobo viajó de San José a Vicente López con los ligamentos cruzados rotos. Increíble. La pasión mueve montañas. 

Pasión por Gimnasia y Esgrima: de San José City a la final y una promesa en nombre del Lobo

Por Nicolás Salas
ÍDOLO ETERNO. Cochina Olguín junto a Juan Hermida y Andrés Mateu, fanáticos del Lobo que llegaron a Vicente López a acompañar al plantel Mensana. Sueño de ascenso. 

Omar Cochina Olguín y su emoción por el Lobo en la final: "Gimnasia y Esgrima es todo"

Por Nicolás Salas
Todo el color de Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn

Ilusión y pura pasión: la previa de los fanáticos de Gimnasia y Esgrima para la final

Por Nicolás Salas
Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima se miden por la final de la Primera Nacional

Deportivo Madryn vs Gimnasia y Esgrima: ¿Quién ascenderá a Primera División según la Inteligencia Artificial?

Por Cristian Reta