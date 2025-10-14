14 de octubre de 2025 - 12:07

La FIA lanzó una nueva Copa Mundial y dos pilotos argentinos dirán presente en Macao

La Federación Internacional del Automovilismo anunció la creación de una Copa Mundial de Automovilismo, que se disputará en noviembre durante el histórico Gran Premio de Macao. Entre los participantes figuran los argentinos Mattia Colnaghi y Gino Trappa, representantes en Fórmula Regional y Fórmula 4, respectivamente.

Por Cristian Reta

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) presentó oficialmente la Copa Mundial de Automovilismo, un evento que reunirá distintas disciplinas bajo un mismo formato competitivo. La primera edición se llevará a cabo entre el 13 y el 16 de noviembre de 2025 en el Gran Premio de Macao, uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo mundial.

La competencia busca consolidarse como un nuevo punto de encuentro para los jóvenes talentos que aspiran a llegar a las máximas categorías. Según informó la FIA, el certamen incluirá tres divisiones: Fórmula Regional, Fórmula 4 y Gran Turismo (GT).

image

El presidente del Comité de Monoplazas de la FIA, Emanuele Pirro, destacó que el objetivo es “reunir en Macao a los mejores pilotos jóvenes del mundo” y subrayó que la incorporación de la Fórmula 4 marca “una evolución natural” del evento.

Quiénes son los dos argentinos en la grilla del Mundial de Automovilismo

Argentina tendrá representación en dos categorías, siendo la primera la Fórmula Regional, donde participará Mattia Colnaghi, de 17 años, quien posee doble nacionalidad argentino-italiana. Colnaghi integra actualmente la academia Red Bull y viene de consagrarse campeón en la Fórmula 4 Española 2024, además de lograr buenos resultados en la Eurocup-3 de esta temporada.

Por su parte, Gino Trappa, también de 17 años y oriundo de la provincia de Buenos Aires, competirá en Fórmula 4. El joven piloto fue campeón de la F4 CEZ, torneo que recorre distintos circuitos de Europa Central, y continuará su desarrollo en el ámbito internacional con la participación en esta nueva Copa Mundial.

Lo cierto es que ambos pilotos fueron seleccionados por su proyección en categorías formativas europeas, donde mantienen una trayectoria ascendente y con potencial para seguir escalando dentro del automovilismo internacional.

image
Gino Trappa, piloto de F&oacute;rmula 4

Gino Trappa, piloto de Fórmula 4

El Gran Premio de Macao, un clásico del automovilismo

El circuito callejero de Macao, con 6,1 kilómetros de extensión, combina sectores estrechos, curvas cerradas y rectas de alta velocidad. Es considerado uno de los trazados más exigentes del calendario mundial y una cita tradicional para los pilotos que buscan demostrar su capacidad técnica.

A lo largo de su historia, el GP de Macao sirvió como plataforma para figuras que luego llegaron a la Fórmula 1, entre ellos Ayrton Senna, Michael Schumacher, David Coulthard y Lando Norris. Con la creación de la Copa Mundial FIA, la intención es que este escenario continúe funcionando como vitrina para las nuevas generaciones del automovilismo.

image

Hay que decir que esta es una estructura que unifica categorías y que unifica distintas disciplinas con el propósito de ofrecer un formato más atractivo y accesible. En ese sentido, las carreras de Fórmula Regional, Fórmula 4 y Gran Turismo se desarrollarán en el mismo fin de semana, lo que permitirá una mayor exposición de pilotos y equipos ante representantes de escuderías internacionales.

Desde la organización se destacó que este formato apunta a “impulsar la visibilidad del talento emergente y fortalecer los lazos entre las categorías formativas”. Además, se espera que la competencia tenga cobertura mundial y una amplia difusión en medios especializados y plataformas digitales.

