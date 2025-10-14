La FIA lanzó una nueva Copa Mundial y dos pilotos argentinos dirán presente en Macao

La Federación Internacional del Automovilismo anunció la creación de una Copa Mundial de Automovilismo , que se disputará en noviembre durante el histórico Gran Premio de Macao. Entre los participantes figuran los argentinos Mattia Colnaghi y Gino Trappa , representantes en Fórmula Regional y Fórmula 4, respectivamente.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) presentó oficialmente la Copa Mundial de Automovilismo, un evento que reunirá distintas disciplinas bajo un mismo formato competitivo. La primera edición se llevará a cabo entre el 13 y el 16 de noviembre de 2025 en el Gran Premio de Macao, uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo mundial.

La competencia busca consolidarse como un nuevo punto de encuentro para los jóvenes talentos que aspiran a llegar a las máximas categorías. Según informó la FIA, el certamen incluirá tres divisiones: Fórmula Regional, Fórmula 4 y Gran Turismo (GT).

image El presidente del Comité de Monoplazas de la FIA, Emanuele Pirro, destacó que el objetivo es “reunir en Macao a los mejores pilotos jóvenes del mundo” y subrayó que la incorporación de la Fórmula 4 marca “una evolución natural” del evento.

Quiénes son los dos argentinos en la grilla del Mundial de Automovilismo Argentina tendrá representación en dos categorías, siendo la primera la Fórmula Regional, donde participará Mattia Colnaghi, de 17 años, quien posee doble nacionalidad argentino-italiana. Colnaghi integra actualmente la academia Red Bull y viene de consagrarse campeón en la Fórmula 4 Española 2024, además de lograr buenos resultados en la Eurocup-3 de esta temporada.

Por su parte, Gino Trappa, también de 17 años y oriundo de la provincia de Buenos Aires, competirá en Fórmula 4. El joven piloto fue campeón de la F4 CEZ, torneo que recorre distintos circuitos de Europa Central, y continuará su desarrollo en el ámbito internacional con la participación en esta nueva Copa Mundial.