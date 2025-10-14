14 de octubre de 2025 - 20:11

Fórmula 1: los ganadores del GP de Estados Unidos desde que se corre en el Circuito de las Américas

Doce ganadores ha tenido el trazado texano, el que más veces se llevó el podio y descorchó champagne fue Lewis Hamilton

Charles Leclerc ganó la última temporada en Austin, texas.

Fórmula 1. Lewis Hamilton, fue el primer ganador en la historia de este GP en Texas

Por Gonzalo Tapia

El Gran Premio de Estados Unidos se llevará a cabo este fin de semana en el Circuito de las Américas, que es uno de los más nuevos en el campeonato de Fórmula 1.

La primera vez que se corrió en este circuito, que cuenta con 20 curvas y una longitud de 5,516 kilómetros, fue en la temporada 2012 y el triunfo quedó en manos del británico Lewis Hamilton, quien ya corría para Mercedes.

Al año siguiente el ganador fue el alemán Sebastian Vettel (Red Bull), mientras que las siguientes cuatro ediciones quedaron en manos de Hamilton.

En 2018 y 2019 sonó el himno finlandés en el podio, debido a los respectivos triunfos de Kimi Raikkonen (Ferrari) y Valtteri Bottas (Mercedes).

Luego del 2020, año en el que no se corrió este GP por la pandemia de Covid-19, comenzó un fuerte dominio del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien se impuso de manera consecutiva en 2021, 2022 y 2023.

El encargado de cortar con la hegemonía de Verstappen fue el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, que tuvo una actuación impecable para quedarse con el triunfo en el 2024.

Los ganadores de cada GP de Estados Unidos que se corrió en el Circuito de las Américas

  • 2012: Lewis Hamilton (Mercedes)
  • 2013: Sebastian Vettel (Red Bull)
  • 2014: Lewis Hamilton (Mercedes)
  • 2015: Lewis Hamilton (Mercedes)
  • 2016: Lewis Hamilton (Mercedes)
  • 2017: Lewis Hamilton (Mercedes)
  • 2018: Kimi Raikkonen (Ferrari)
  • 2019: Valtteri Bottas (Mercedes)
  • 2020: no se corrió por la pandemia de Covid-19
  • 2021: Max Verstappen (Red Bull)
  • 2022: Max Verstappen (Red Bull)
  • 2023: Max Verstappen (Red Bull)
  • 2024: Charles Leclerc (Ferrari)
