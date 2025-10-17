La carrera Sprint en el GP de Fórmula 1 de Estados Unidos se está disputando

Live Blog Post

¡Max Verstappen, el dueño de la pole en la ciudad de Austín!

El tetracampeón mundial lo volvió a hacer. Luego de estirar lo más que pudo su salida a pista, Super Max le sacó el lugar de privilegio a Lando Norris con un gran tiempo de 1:32.143, siete décimas más rápido que su escolta de McLaren (1:32.214). Oscar Piastri cerró el podio (1:32.523).

La gran sorpresa estuvo en el volante de Nico Hülkenberg, ya que la figura de Sauber largará desde la cuarta colocación. El Top Ten se cierra con George Russell (Mercedes, 5°), Fernando Alonso (Aston Martin, 6°), Carlos Sainz (Williams, 7°), Lewis Hamilton (Ferrari, 8°), Alex Albon (Williams, 9°) y Charles Leclerc (Ferrari, 10°).

Por otro lado, Franco Colapinto no pudo superar la SQ1 y saldrá en la 17° colocación en la carrera de 19 vueltas de este sábado. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, pasó con lo justo a la SQ2 y estará en la séptima fila de la grilla tras finalizar en el 13° lugar.