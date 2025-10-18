Max Verstappen ganó una accidentada carrera sprint de Fórmula 1 y mete presión a Oscar Piastri y Lando Norris

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con el triunfo en la carrera sprint en el Gran Premio de Estados Unidos que se disputa en la capital del Estado de Texas, la ciudad de Austin, y que tuvo una largada accidentada y con varios abandonos. El podio lo completaron el británico George Russell (Mercedes) y el español Carlos Sainz Jr. (Williams).

La actividad en Fórmula 1 continuará este sábado a las 18 (hora de Argentina), con la clasificación para la carrera principal.

La carrera tuvo una largada caótica, ya que en la primera curva se dio un choque múltiple, que tuvo como principales protagonistas al alemán Nico Hulkenberg (Sauber) y a los pilotos de McLaren, el australiano y líder del campeonato Oscar Piastri y el británico Lando Norris, quienes terminaron abandonando.

Luego de que se relanzara la carrera, Russell presionó durante varias vueltas a Verstappen, aunque no pudo superarlo y se tuvo que conformar con la segunda posición. Por otra parte, Sainz volvió a redondear una grandísima actuación y terminó en el tercer puesto para finalizar nuevamente en el podio.

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Kimi Antonelli (Mercedes).

Luego de esta carrera, Verstappen le descontó unos valiosísimos ocho puntos a Piastri, quien ahora le saca 55 unidades.

La carrera sprint terminó con un safety car, ya que a falta de solo tres vueltas el canadiense Lance Stroll, hijo del principal accionista de Aston Martin, hizo una de sus típicas maniobras asesinas y chocó al francés Esteban Ocon (Haas).

Colapinto sufrió una pinchadura y terminó penúltimo

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue una de las víctimas en la accidentada largada de esta carrera sprint, ya que mientras esquivaba a los autos que habían chocado recibió un impacto por detrás de otro rival.

Luego de esta situación, Colapinto sufrió la pinchadura de uno de sus neumáticos, por lo que tuvo que parar en boxes mientras estaba el auto de seguridad.

Finalmente, una vez que se relanzó la carrera el argentino no encontró ritmo en ningún momento y terminó 14° (último debido a los abandonos de Norris, Piastri, Alonso, Stroll y Ocon, sumada a la penalización del británico Oliver Bearman).

La actividad en el GP de Estados Unidos continuará a las 18 (hora de Argentina), con la clasificación para la carrera principal.