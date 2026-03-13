Despidieron a otro DT en el fútbol argentino, y ya son 6 desde que arrancó el 2026

El entrenador dejó su cargo luego de haber sido derrotado este jueves, en la fecha 10 de la Liga Profesional.

Iván Delfino, otro DT que se fue en el fútbol argentino

Estudiantes de Río Cuarto informó que Iván Delfino dejó de ser su director técnico, luego de la derrota de este jueves por 1-0 ante Belgrano de Córdoba por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional del fútbol argentino. Así, se convirtió en el sexto desde que comenzó el 2026.

Iván Delfino dejó de ser DT de Estudiantes de Río Cuarto: image El entrenador del León del Imperio le puso punto final a su estadía tras la dura derrota ante el Pirata. “Se ha decidido poner fin a la etapa de Iván Delfino como director técnico del plantel profesional”, comenzó el comunicado del equipo cordobés, que tuvo un muy flojo arranque en este Torneo Apertura, donde solo sumó tres puntos en nueve partidos.

A pesar de la magra cosecha, destacaron que “las palabras de agradecimiento resultan insuficientes. Iván no solo fue el conductor táctico de nuestro equipo junto a su cuerpo técnico; fue el arquitecto de un sueño que nuestra ciudad esperó durante décadas”. Además, subrayaron que “su profesionalismo y su entrega absoluta dejan para siempre una huella imborrable en Estudiantes”.

El fútbol argentino, una picadora de entrenadores: Orsi -Gómez La dupla técnica Orsi - Gómez duró poco en Newell's De esta manera, Estudiantes de Río Cuarto se convirtió en el sexto equipo que perdió a su director técnico desde que inició el Torneo Apertura. El primero de ellos fue Instituto de Córdoba, luego de la prematura salida de Daniel Oldrá cuando iban sólo dos fechas. Luego fue el turno de Eduardo Domínguez, de Estudiantes de La Plata, que aceptó una oferta irrechazable por parte del Atlético Mineiro, de Brasil.

La última ola de renuncias se dio a finales de febrero, con una intensa seguidilla. Primero fue el turno de la dupla integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez, que tuvieron un flojísimo arranque de temporada en Newell's; luego se dio la renuncia de Marcelo Gallardo en River y, por último, fue el turno de Hugo Colace, de Atlético Tucumán.