16 de octubre de 2025 - 10:57

¿Cristiano Ronaldo al Federal A? El insólito detalle de la final entre Atlético Rafaela y Bolívar

Las entradas para la final del Torneo Federal A, emitidos por la AFA, contenían la imagen de Cristiano Ronaldo, el escudo nacional con solo dos estrellas y la leyenda “Campeonato de Primera División”.

Se observó la figura de Cristiano Ronaldo en las entradas para la gran final del Federal A

Foto:

Por Cristian Reta

A pocos días de la final del Torneo Federal A, que definirá un nuevo ascenso a la Primera Nacional, la polémica no llegó desde el campo de juego sino desde las boleterías. Las entradas del partido entre Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar, causaron revuelo en redes sociales por una serie de detalles insólitos.

Recordemos que este trascendental duelo se llevará a cabo el domingo 19 de octubre a las 16:00 en el estadio Único de San Nicolás.

La imagen viral de Cristiano Ronaldo que desató el escándalo

El usuario de X (ex Twitter) @DiegoRoggiani compartió una foto con cinco entradas para la esperada final. En ellas se observa la imagen del delantero portugués Cristiano Ronaldo, algo completamente ajeno a la competencia. Esta particularidad llamó rápidamente la atención de los hinchas y usuarios, que no tardaron en viralizar la publicación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiegoRoggiani/status/1978439443045371948&partner=&hide_thread=false

Las entradas, según trascendió, fueron emitidas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y distribuidas a los clubes finalistas para su venta. Sin embargo, su diseño parece corresponder a un modelo genérico utilizado años atrás.

Errores llamativos y detalles de otra época

Además de la foto del histórico atacante, los boletos muestran el escudo de la AFA con solo dos estrellas, omitiendo la tercera obtenida tras el Mundial de Qatar 2022. Otro detalle curioso es la presencia de varios dibujos de la pelota Teamgeist, utilizada en la Copa del Mundo de Alemania 2006.

Por si fuera poco, las entradas no incluyen ninguna referencia al partido entre Rafaela y Bolívar, y presentan la inscripción “Campeonato de Primera División”, pese a que se trata de la final de la tercera categoría del fútbol argentino. Todo esto refuerza la hipótesis de que se trata de un lote antiguo, reciclado para la ocasión.

image

El partido del Federal A que definirá un ascenso

En el plano deportivo, la final del Federal A promete ser apasionante, ya que Atlético de Rafaela buscará regresar a la Primera Nacional tras su descenso en la temporada pasada. El club santafesino ya supo jugar en la máxima categoría del fútbol argentino en dos etapas: la temporada 2003/2004 y entre 2011 y 2017.

Por su parte, Ciudad de Bolívar atraviesa el mejor momento de su joven historia. Fundado en 2002 por iniciativa del conductor Marcelo Tinelli, el club comenzó su camino en el vóley y recién en 2020 incursionó en el fútbol. En poco tiempo, ascendió del Regional Federal Amateur al Federal A y ahora sueña con alcanzar la Primera Nacional por primera vez en su temprana historia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/impulsobaires/status/1978768365125529938&partner=&hide_thread=false

El duelo definitorio será el domingo 19 de octubre a las 16:00 en el estadio Ciudad de Vicente López, propiedad de Platense. Allí se definirá qué equipo logrará dar el salto a la segunda división del fútbol argentino. Mientras tanto, el episodio de las entradas con Cristiano Ronaldo se llevó gran parte de la atención previa, convirtiéndose en un hecho insólito que se suma a la extensa lista de curiosidades del ascenso argentino.

