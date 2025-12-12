Murió a los 33 años la influencer Mary Magdalene tras caer desde un balcón en Tailandia

La influencer canadiense Mary Magdalene, conocida en redes sociales por su adicción a las cirugías estéticas y su personalidad arrolladora, fue encontrada muerta el lunes 9 de diciembre tras caer desde un balcón en un hotel de Phuket, Tailandia .

La joven de 33 años, que acumulaba más de 130.000 seguidores en Instagram, había llegado al país asiático para una breve estadía de una noche, pero lo que parecía un descanso terminó en una tragedia que ha dejado consternados a sus seguidores.

Según el reporte de Phuket News, l os hechos ocurrieron alrededor de las 13:50 horas, cuando el personal del Patong Tower, un edificio de gran altura en la ciudad de Phuket, alertó a las autoridades después de encontrar el cuerpo sin vida de Magdalene en el área de estacionamiento del hotel.

La mujer, que en realidad se llamaba Denise Ivonne Jarvis Gongora, fue identificada a partir de sus pasaportes mexicano y canadiense. La policía local, encabezada por el capitán Channarong Prakongkuea, informó que el cadáver fue trasladado al Hospital Vachira Phuket para realizar una autopsia completa y determinar la causa exacta de su fallecimiento.

Aunque las investigaciones siguen abiertas, algunas pruebas encontradas en el lugar del suceso sugieren que Magdalene podría haber salido al balcón antes de caer, ya que sus sandalias fueron halladas en el borde, colocadas de forma que indicaban que había estado allí recientemente. Sin embargo, no se encontraron otros objetos personales de la influencer en la suite, lo que ha generado más interrogantes en torno a lo sucedido. Las autoridades han iniciado entrevistas con testigos y continúan analizando pruebas para esclarecer los hechos.

La policía tailandesa examina las circunstancias de la caída de Mary Magdalene, mientras sus seguidores lamentan su muerte en las redes sociales, donde era una figura destacada.

El legado en redes sociales y las últimas publicaciones

Mary Magdalene, quien era una figura conocida en Instagram por sus intervenciones estéticas y su estilo único, dejó un legado digital que ha sido recordado con tristeza por sus seguidores. En sus redes, compartía contenido artístico y reflexiones sobre su vida, muchas veces con un tono irreverente y desafiante.

En su última publicación, la influencer compartió una escena de El show de Truman (1998), donde el protagonista, interpretado por Jim Carrey, se despide de su “set” de grabación con un emotivo “Y en caso de que no nos veamos: buenos días, buenas tardes y buenas noches”. Además, semanas antes de su muerte, Magdalene cambió el nombre de su cuenta a @Marymagdalenedead, un cambio que no pasó desapercibido para muchos de sus seguidores, quienes comenzaron a expresar sus condolencias y preocupación en los comentarios.

La joven influencer había ganado notoriedad por su abierta adicción a las cirugías plásticas, que se convirtió en un tema recurrente en sus publicaciones. A menudo hablaba sin tapujos sobre los procedimientos estéticos que se sometía, compartiendo su experiencia con sus seguidores, muchos de los cuales la consideraban un ejemplo de autenticidad y empoderamiento. En una de sus publicaciones más conocidas, Magdalene expresó: “No tengo una crisis de identidad. Es solo que me veo tan sexy en cada estilo que es difícil escoger uno”, acompañado de uno de sus dibujos.

A pesar de las controversias generadas por su estilo de vida y su adicción a las cirugías, la influencer siempre mostró una gran confianza en sí misma, lo que la hizo destacar en las redes sociales. Su muerte ha generado un sinfín de especulaciones y comentarios, no solo por su trágica partida, sino también por el cambio radical que había experimentado su vida desde que alcanzó la fama en plataformas como Instagram y TikTok.

El caso sigue bajo investigación mientras sus seguidores rinden homenaje a la joven canadiense, cuyo nombre quedará marcado en la memoria de quienes la conocieron a través de sus redes.