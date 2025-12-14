Una histórica cadena de restaurantes cerrará entre 70 y 90 locales por cambios en el consumo

El sector gastronómico atraviesa un nuevo proceso de ajuste, con cadenas de restaurantes que aceleran el cierre de locales físicos frente al aumento de costos operativos, la caída del consumo presencial y el cambio en los hábitos de los clientes. En los últimos meses, varias marcas históricas del rubro anunciaron reducciones significativas de su red en los Estados Unidos.

Esta es una tendencia que refleja las dificultades para sostener formatos tradicionales en un mercado cada vez más competitivo. En ese sentido, toca hablar de la emblemática cadena estadounidense Denny’s, conocida por su servicio 24/7 y su menú clásico de desayunos y comidas informales, enfrenta una etapa de ajustes significativos en su red de restaurantes en Estados Unidos, con decenas de cierres anunciados para 2025 .

El plan corporativo de la compañía contempla acelerar el cierre de locales de bajo rendimiento , con previsiones de que entre 70 y 90 restaurantes adicionales de más de 1.300 en operación sean clausurados este año , luego de los 88 cierres realizados en 2024 .

Según explicaron los ejecutivos de la empresa durante recientes informes financieros, la decisión responde a bajos volúmenes de ventas, contratos de arrendamiento que expiran y el envejecimiento de algunos edificios que requieren inversiones costosas para ser modernizados .

“En cualquier marca madura, cuando los restaurantes llevan tanto tiempo abiertos es natural que las áreas comerciales puedan cambiar con el tiempo”, dijo el director financiero de Denny’s, Robert Verostek , durante una llamada con analistas sobre los resultados de la firma.

El plan de Denny’s frente a la caída de tráfico: cierre de restaurantes

El deterioro de las ventas en ubicaciones tradicionales ha sido señalado como un elemento clave: muchas de estas unidades tienen más de 30 años de antigüedad, lo que las hace menos competitivas frente a cadenas de comida rápida, restaurantes de servicio casual y formatos de entrega a domicilio que han ganado participación de mercado en los últimos años.

El contexto de estos cierres se da en un entorno más amplio de transformación del sector de restaurantes en Estados Unidos, donde otras marcas igualmente tradicionales han reducido su presencia física o reconfigurado su modelo de negocio. En 2025, varias cadenas importantes han anunciado reducciones de su red de locales debido a presiones de costos, cambios en los hábitos de consumo y competencia digital.

image Restaurantes Denny's

A pesar de los cierres, Denny’s continúa con planes de inversiones selectivas en remodelaciones y nuevas aperturas, buscando modernizar su experiencia y adaptarse a las preferencias actuales de los comensales, según declaraciones oficiales de la empresa.

La estrategia de retirarse de mercados menos rentables busca no solo mejorar la rentabilidad de los franquiciados, sino también permitir que la compañía destine recursos a unidades con mayor desempeño y a iniciativas que impulsen el tráfico de clientes, como programas de fidelización, el reforzamiento de opciones de comida para llevar y otras medidas operativas.