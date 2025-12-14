Caminar descalzo sobre el césped: por qué se recomienda y para qué sirve

Una práctica simple como caminar descalzo sobre el césped tiene un significado físico y sobre todo mental. Su contacto directo con la naturaleza es poderoso.

Caminar descalzo sobre el césped aporta beneficios físicos y emocionales en poco tiempo.

Caminar con los pies descalzos sobre el césped parece un gesto insignificante, pero esconde un impacto mayor del que imaginamos. Este hábito que ocurre al aire libre tiene un significado interesante que combina beneficios en lo físico y en lo mental. Detrás de esta práctica se siente alivio inmediato.

Este método no se realiza solo en el verano ni forma parte de un descanso, sino que tiene un nombre específico y una base teórica que genera efectos repentinos. Tampoco se trata de un ritual espiritual ni es una moda reciente, sino de una práctica antigua que relaciona al cuerpo humano con la energía natural del suelo.

El grounding, también conocido como earthing, es una práctica que consiste en el contacto directo del cuerpo con la superficie terrestre, como el césped, la tierra o la arena.

La teoría indica que la Tierra posee una carga eléctrica natural y que, al tocarla con la piel, el cuerpo puede equilibrar su propio sistema eléctrico.

Esto ocurre principalmente a través de las plantas de los pies, que tienen múltiples terminaciones nerviosas.

Especialistas en bienestar del sitio del Centro Nacional de Información Biotecnológica, explican que este contacto permitiría la transferencia de electrones libres desde la superficie terrestre hacia el cuerpo humano. Estos electrones actuarían como antioxidantes naturales, ayudando a neutralizar el exceso de radicales libres que se generan por el estrés, la contaminación o el uso constante de dispositivos electrónicos. Ventajas físicas y mentales de caminar descalzo sobre el césped Caminar descalzo sobre el césped durante unos minutos diarios significa una sensación de calma inmediata. Disminución de la percepción del estrés. Favorece un descanso más profundo. Mejora la circulación, conciencia corporal y conexión más directa con el entorno natural. Para qué sirve caminar descalzo y cómo incorporarlo de forma segura Más allá de la teoría energética, caminar descalzo activa músculos del pie que normalmente no se utilizan con el calzado.

Esto ayuda a fortalecer el arco plantar, mejorar el equilibrio y estimular la propiocepción, que es la capacidad del cuerpo para reconocer su posición en el espacio.

Desde el punto de vista del bienestar general, muchas personas reportan menor tensión muscular y una sensación de descanso mental luego de practicar grounding.

No se necesita mucho tiempo. Con entre 10 y 20 minutos sobre césped natural es suficiente para experimentar sus efectos, siempre que el suelo esté limpio y libre de objetos cortantes.

Para incorporarlo de manera segura, lo ideal es comenzar de forma gradual, evitando superficies demasiado frías o húmedas al inicio. También es importante mantener una correcta higiene posterior, lavando los pies con agua y jabón. Caminar descalzo sobre el césped es una práctica beneficiosa para el bienestar general del cuerpo y la mente. Esto cambia, en poco tiempo, la forma de afrontar la rutina diaria y a reconectar con el entorno natural. El grounding propone una forma distinta de entender el bienestar, integrando cuerpo y naturaleza en un mismo gesto.