No es fertilizante: cuál es la especia que ayuda a las plantas a eliminar el moho y alejar mosquitos

Esto no intenta ser un fertilizante o un repelente, sino que esta especia es conocida por su aroma y sabor que aplicada de manera correcta puede cambiar por completo el estado de una maceta durante los meses más calurosos.
Por qué la canela ayuda a eliminar el moho en la tierra de las plantas
La canela posee compuestos naturales con acción antifúngica que resultan eficaces para frenar el desarrollo de moho en el sustrato.
Cuando la tierra se mantiene húmeda por períodos prolongados aparecen hongos visibles en la superficie que afectan la salud de las raíces.
Espolvorear una capa fina de canela en polvo sobre la tierra ayuda a limitar ese crecimiento y a mantener el ambiente más equilibrado.
Este uso actúa como un inhibidor natural de ciertos hongos comunes en macetas de interior. No reemplaza un buen drenaje pero complementa el cuidado general. Además no altera la planta ni contamina el suelo.
La aplicación es simple
Debemos usar canela en polvo sin mezclas y distribuir una pequeña cantidad sobre la superficie del sustrato seco.
No es necesario regar inmediatamente después. Con el correr de los días se observa una reducción del moho visible y un aspecto más sano de la tierra.
Cómo la canela aleja mosquitos y pequeños insectos en verano
Durante el verano es habitual que aparezcan mosquitos pequeños conocidos como mosquitas del sustrato que se sienten atraídos por la humedad.
Estos insectos resultan molestos y afectan a las raíces jóvenes. El aroma intenso de la canela funciona como un elemento disuasivo que reduce su presencia sin necesidad de químicos.
Al espolvorear canela sobre la tierra se genera una barrera natural que incomoda a los insectos y limita su reproducción.
Este método se utiliza como complemento junto con una reducción del riego y una mejor ventilación del ambiente. La canela no los elimina de forma inmediata pero ayuda a cortar el ciclo.
Esta especia actúa en plantas de interior durante épocas calurosas cuando la ventilación es menor. Plantas como potus, helechos, suculentas y plantas aromáticas suelen beneficiarse de este cuidado.