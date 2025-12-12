12 de diciembre de 2025 - 09:00

La planta que absorbe humedad en baños y cocinas: casi no necesita luz y evita el olor a encierro

Esta especie de interior mejora el aire, reduce humedad y transforma baños y cocinas, una aliada del jardín, la jardinería y el cuidado de plantas en casa.

La solución natural para baños húmedos cuida tus plantas y mejora tu jardín y jardinería.

La solución natural para baños húmedos cuida tus plantas y mejora tu jardín y jardinería.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Fertilizante casero que transforma tu jardín y mejora tus plantas con jardinería simple.

El fertilizante casero que revive plantas secas en 24 horas: solo necesitás un residuo de cocina

Por Ignacio Alvarado
Las plantas ideales para el jardín facilitan la jardinería y repelen mosquitos naturalmente.

La planta que repele mosquitos mejor que el limón y el vinagre: crece rápido y casi no requiere cuidados

Por Ignacio Alvarado

En los hogares argentinos, donde baños y cocinas suelen convertirse en zonas problemáticas, la Sansevieria trifasciata, conocida como lengua de suegra, se posiciona como una de las plantas más eficaces para controlar humedad y olores sin demandar cuidados exigentes. Su estructura rígida y su metabolismo adaptado a climas secos convierten a esta especie en una verdadera herramienta doméstica para quienes buscan mejorar espacios sin sumar complicaciones al jardín interior.

image
La soluci&oacute;n natural para ba&ntilde;os h&uacute;medos cuida tus plantas y mejora tu jard&iacute;n y jardiner&iacute;a.

La solución natural para baños húmedos cuida tus plantas y mejora tu jardín y jardinería.

Su eficiencia tiene explicación científica: esta especie es una de las pocas plantas que realiza metabolismo CAM, un mecanismo que le permite liberar oxígeno de noche y absorber compuestos volátiles del aire. Así, baños y cocinas, donde el vapor se acumula y la ventilación suele ser limitada, encuentran en esta planta una aliada contra la condensación persistente. Su resistencia a la sombra total la transforma en una opción ideal para quienes no tienen ventanas amplias ni luz solar directa en su jardinería de interior.

Lo que dicen los especialistas sobre estas plantas

Investigaciones del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Wageningen y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) señalan que la Sansevieria es capaz de absorber partículas como benceno, formaldehído y humedad residual, logrando ambientes más secos y saludables. Expertos en jardinería urbana aseguran que, en edificios sin buena ventilación, estas plantas funcionan como “reguladores naturales”, capaces de estabilizar la humedad en menos de una semana. Su crecimiento lento evita el mantenimiento frecuente, pero su capacidad de adaptación la vuelve indispensable para cualquier jardín interior moderno.

image
La soluci&oacute;n natural para ba&ntilde;os h&uacute;medos cuida tus plantas y mejora tu jard&iacute;n y jardiner&iacute;a.

La solución natural para baños húmedos cuida tus plantas y mejora tu jardín y jardinería.

Para mejorar aún más su desempeño, los especialistas recomiendan limpiar las hojas cada dos semanas con un paño húmedo. La acumulación de polvo puede reducir la capacidad de la planta para absorber compuestos del aire. Con este pequeño gesto, la lengua de suegra maximiza su funcionamiento sin necesidad de fertilizantes constantes ni riegos excesivos, una ventaja enorme para quienes buscan plantas resistentes que no exijan atención diaria.

A diferencia de otras plantas típicas del jardín interior, esta especie tolera olvidos, poca agua y hasta cambios bruscos de temperatura. Incluso en baños con duchas frecuentes, la planta mantiene su porte firme y su función purificadora. Su nivel de supervivencia es tan alto que muchos aficionados a la jardinería la consideran la especie ideal para quienes recién empiezan o para quienes creen no tener “mano verde”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Es un recurso especialmente útil cuando las plantas sufren por falta de drenaje o por variaciones en la hidratación.

No afecta a las plantas: qué significa poner esponjas dentro de la maceta

Por Lucas Vasquez
El bambú es la planta que más rápido crece en el mundo.

Cuál es la planta que desafía el verano y crece 1 metro al día

Por Cristian Reta
Fertilizante casero para plantas mejora tu jardín y optimiza la jardinería diaria.

El fertilizante que se hace con una cáscara y revive plantas amarillas en 48 horas

Por Ignacio Alvarado
Planta que protege tu jardín con plantas ideales para jardinería cotidiana.

La planta que repele mosquitos sin olor fuerte: crece en sombra y funciona mejor que una vela

Por Ignacio Alvarado