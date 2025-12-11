11 de diciembre de 2025 - 08:27

La planta que repele mosquitos mejor que el limón y el vinagre: crece rápido y casi no requiere cuidados

En el jardín, esta especie sorprende a los fans de la jardinería y amantes de las plantas por su crecimiento veloz y su poder real contra los mosquitos.

Las plantas ideales para el jardín facilitan la jardinería y repelen mosquitos naturalmente.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Lo más llamativo es que esta planta actúa mejor que el clásico limón o el vinagre, dos remedios caseros que muchos usan pero que no siempre ofrecen resultados duraderos. Su efecto es constante, suave y funciona incluso en espacios donde la ventilación es limitada, algo muy valorado cuando el calor aprieta y los insectos aparecen en masa.

El secreto químico que la vuelve poderosa

Esta planta, conocida como albahaca africana (Ocimum gratissimum), libera en sus hojas compuestos volátiles llamados eugenol y timol, dos sustancias ampliamente estudiadas por su capacidad de desorientar a los mosquitos y reducir su comportamiento de picadura. Investigaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) muestran que las variedades aromáticas con alto contenido de aceites naturales pueden lograr niveles de repelencia comparables a los repelentes sintéticos más comunes.

image
Las plantas ideales para el jardín facilitan la jardinería y repelen mosquitos naturalmente.

Más curiosamente, diferentes estudios divulgados por centros de agricultura tropical sostienen que estas moléculas no solo repelen insectos: también disminuyen la presencia de moscas blancas y pulgones cuando la planta crece cerca de hortalizas, convirtiéndola en una aliada completa para el jardín doméstico.

Crece rápido, pide poco y funciona mejor en verano

Otra razón por la que esta planta conquista espacios es su ritmo de crecimiento acelerado, incluso en macetas pequeñas. En condiciones de calor y humedad típicas del verano argentino, puede duplicar su tamaño en semanas. Con apenas riegos moderados, suelos sueltos y algo de sombra por la tarde, mantiene su aroma activo durante toda la temporada.

Para quienes recién se inician en la jardinería, es una ventaja que no exija fertilizaciones costosas ni podas complejas. Y para quienes tienen plantas cerca de ventanas o galerías, su acción repelente funciona de forma continua mientras sus hojas estén sanas y verdes.

image
Las plantas ideales para el jardín facilitan la jardinería y repelen mosquitos naturalmente.

