No afecta a las plantas: qué significa poner esponjas dentro de la maceta

Un hábito de jardinería tiene un significado curioso para cuidar las plantas. La esponja, de diferentes modelos, es la solución más efectiva en la maceta.

Es un recurso especialmente útil cuando las plantas sufren por falta de drenaje o por variaciones en la hidratación.

Extender y cuidar la vida de diferentes plantas como potus, espatifilos, sansevierias o helechos, encuentran la solución en esponjas dentro de la maceta, pero su significado crea una lógica que supera las expectativas en la rutina del cuidado. La jardinería sorprende con este simple hábito para protegerlas.

Lo que ocurre dentro del recipiente no se ve a simple vista. Aunque parece un método poco lógico, esto genera cambios importantes en la forma en que el sustrato retiene humedad y libera el excedente. Las esponjas, aún viejas, tienen la solución para el cuidado de las plantas.

esponja para las plantas Es un recurso especialmente útil cuando las plantas sufren por falta de drenaje o por variaciones en la hidratación. WEB ¿Qué generan las esponjas en el interior de una maceta? La idea tiene lógica, ya que introducir una esponja al fondo de una maceta antes de colocar el sustrato no es nueva, pero logra prolongarle la vida a la planta, aunque también reduce la cantidad de agua diaria o semanal para las especies.

Puede usarse una esponja común de cocina (sin la parte que raspa), esponjas vegetales o incluso espuma floral.

Su función principal es trabajar como un amortiguador de humedad que retiene agua disponible y evita que el exceso quede atrapado en la base, algo que favorece raíces más oxigenadas.

La esponja actúa como una cámara que absorbe el líquido sobrante y lo libera lentamente cuando la tierra comienza a secarse. Este proceso regula los tiempos entre riegos y reduce la probabilidad de estrés hídrico.

Otra ventaja es que, al colocarse en el fondo, evita que el sustrato tape los orificios de drenaje. Con ello se logra una salida más fluida del agua y un entorno adecuado para el desarrollo radicular. La técnica es favorable en macetas sin mucha profundidad o en recipientes reciclados que no drenan de manera eficiente.

Por qué mejora la vida útil de las plantas Colocar esponjas no solo modera la humedad interna, también ayuda a estabilizar el microclima del recipiente. En días de mucho calor, una parte del agua retenida se mantiene disponible para plantas que necesitan constancia en el riego, como helechos, espatifilos o potus.

En plantas resistentes como sansevierias o suculentas la esponja también puede utilizarse, siempre que no quede saturada, ya que estas especies prefieren sustratos que se sequen con facilidad.

Asimismo el sustrato se airea mejor, las raíces se expanden sin zonas pantanosas y se reduce el riesgo de enfermedades. esponja para las plantas WEB Usar esponjas en la base de las macetas es una estrategia que proteje las plantas y optimiza la relación entre el agua, el sustrato y las raíces.