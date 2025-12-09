9 de diciembre de 2025 - 09:11

El árbol que recomiendan plantar en diciembre para sombra rápida y raíces poco invasivas

Un árbol nativo que crece veloz, da sombra amplia y no daña estructuras: una opción de jardín, jardinería y plantas ideal para plantar en diciembre.

Árbol ideal para tu jardín, recomendado por la jardinería para cuidar tus plantas.
Árbol ideal para tu jardín, recomendado por la jardinería para cuidar tus plantas.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Un truco de jardín, jardinería y plantas que funciona incluso en verano.

El remedio natural para salvar una planta quemada por el sol en 24 horas

Por Ignacio Alvarado
Un simple líquido mejora plantas y transforma la jardinería en tu jardín diario.

No lo tires más: el fertilizante natural para tus plantas que siempre termina en el desagüe

Por Ignacio Alvarado

En zonas urbanas, donde el espacio es limitado, encontrar un árbol que crezca rápido pero no genere problemas estructurales es casi un desafío. Sin embargo, esta especie argentina logró consolidarse como una de las más recomendadas para quienes buscan plantas nobles, rústicas y funcionales. Su capacidad para prosperar con calor extremo y su follaje denso la convierten en una aliada clave para mejorar cualquier jardín, aun con poco riego y sin cuidados técnicos avanzados.

image
&Aacute;rbol ideal para tu jard&iacute;n, recomendado por la jardiner&iacute;a para cuidar tus plantas.

Árbol ideal para tu jardín, recomendado por la jardinería para cuidar tus plantas.

El nativo que más recomiendan plantar en diciembre

Recién en el tercer párrafo aparecen las voces expertas: viveristas y botánicos consultados en informes del Instituto de Botánica Darwinion y universidades públicas del país destacan al Acacia visco, también llamado aroma chileno, como uno de los árboles más eficientes para sombra rápida, raíces poco invasivas y excelente tolerancia al estrés térmico. Esta especie, distribuida naturalmente en provincias como Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y Salta, demuestra un comportamiento ideal para jardinería urbana.

Su follaje semipersistente permite que el árbol genere sombra contundente incluso en veranos muy secos, algo fundamental para quienes buscan refrescar patios, entradas o sectores donde otras plantas no logran resistir. Según estudios de la Universidad Nacional de Córdoba, este árbol soporta sin problemas temperaturas de más de 38°C y presenta una tasa de crecimiento notable durante los primeros tres años.

image
&Aacute;rbol ideal para tu jard&iacute;n, recomendado por la jardiner&iacute;a para cuidar tus plantas.

Árbol ideal para tu jardín, recomendado por la jardinería para cuidar tus plantas.

Además, sus raíces no generan levantamiento de veredas ni conflictos con cañerías, una ventaja crucial para diseñar un jardín equilibrado, seguro y sostenible a largo plazo.

Beneficios, cuidados mínimos y dónde ubicarlo

El Acacia visco también es valorado por su impacto ecológico: atrae fauna benéfica, mejora suelos pobres y convive sin problemas con otras plantas nativas y ornamentales. Su resistencia a la sequía se debe a mecanismos fisiológicos estudiados en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde se comprobó su eficiencia para retener humedad en suelos degradados.

Sus cuidados son mínimos: riego moderado durante el primer verano, poda ligera en invierno y un espacio abierto para que su copa se expanda. Plantarlo cerca de zonas de descanso garantiza sombra efectiva en apenas tres temporadas, lo que lo vuelve ideal para proyectos de jardinería rápida y funcional.

Cómo integrarlo al diseño del jardín sin errores

Los paisajistas recomiendan ubicarlo en sectores donde su sombra mejore el confort térmico del hogar sin interferir con estructuras. Acompañarlo con plantas como salvia guaranítica, lantanas o gramíneas permite reforzar la estética nativa y potenciar la biodiversidad del jardín. Además, su floración perfumada atrae polinizadores, lo que mejora la salud general del entorno.

En síntesis, el Acacia visco es una apuesta segura para quienes buscan un árbol de crecimiento rápido, raíces nobles y excelente comportamiento en verano. Con poco mantenimiento y una enorme capacidad adaptativa, se transforma en una de las mejores opciones para plantar en diciembre y renovar cualquier espacio verde con criterio de jardinería moderna.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Plantas ideales para jardinería transforman tu jardín y atraen vida todo diciembre.

La planta que recomiendan poner cerca de la entrada en diciembre: resiste el calor extremo y atrae polinizadores

Por Ignacio Alvarado
Este preparado mejora el ambiente del jardín y retira la idea de utilizar aerosoles fuertes.

La fórmula natural que aleja la plaga de mosquitos en el jardín de casa: cómo se prepara y utiliza

Por Lucas Vasquez
Este truco es económico, fácil de implementar y puede retirarse cuando las plantas estén firmes.

¿Qué significa clavar tenedores entre las plantas del jardín?

Por Redacción
el favorito de los jardines argentinos: un arbol que da sombra, da frutos todo el ano e incluso tiene hojas para hacer te

El favorito de los jardines argentinos: un árbol que da sombra, da frutos todo el año e incluso tiene hojas para hacer té

Por Andrés Aguilera