Llanto en vivo: Araceli González reveló la razón del incómodo que vivió en el programa de Mirtha Legrand

La actriz generó una enorme polémica en redes sociales. Respondió ante las críticas que la catalogaron como una “estrategia mediática“.

Araceli González quedó en el centro de la polémica el sábado por la noche tras su participación en La Noche de Mirtha, el ciclo que conduce Mirtha Legrand por El Trece, luego de que un momento de fuerte carga emocional se emitiera al aire pese a un pedido previo de la actriz para que fuera eliminado.

La situación se produjo durante una charla en vivo, cuando la actriz se quebró al referirse a aspectos personales de su vida, lo que generó una inmediata repercusión en redes sociales y programas de espectáculos durante los días posteriores.

La aclaración de Araceli González Lejos de dejar que se impusieran versiones ajenas, González decidió aclarar públicamente lo ocurrido a través de sus historias de Instagram, declaraciones que luego fueron retomadas en Intrusos. Allí explicó que el llanto no estuvo vinculado a relaciones pasadas ni a conflictos sentimentales, sino a una acumulación de factores personales. "La verdad es que el llanto no tiene que ver con mis relaciones anteriores. Tiene que ver, primero, con que es fin de año y nos pega a todos. Segundo, porque no dormí dos noches, pero tiene que ver porque estoy lanzando un producto, porque en la vida pasan cosas y no tiene nada que ver con el medio, ni con tu carrera, ni con la historia pasada", expresó.

La actriz remarcó que la emoción surgió en un plano íntimo y espontáneo, sin ningún tipo de cálculo previo. En ese sentido, hizo hincapié en que incluso quienes tienen formación actoral no pueden controlar determinadas reacciones cuando se habla desde un lugar personal. "Cuando uno habla de cosas tan íntimas y brota una emoción, es difícil sostenerla, aunque seas actor. No lo haces porque sos actor, dios", señaló, descartando cualquier interpretación ligada a una estrategia mediática.

La repercusión en la mesa de Mirtha Legrand Días después de su paso por la mesa de Legrand, González volvió a referirse al tema al ser interceptada por un notero del mismo programa en la vía pública. Allí confirmó que había solicitado que el fragmento en el que lloraba no saliera al aire y manifestó su incomodidad al ver que el pedido no fue respetado. “Sí, pedí que corten la parte que lloré, pero no lo hicieron y me parece que está mal”, afirmó, con un tono calmo y sin confrontación directa.