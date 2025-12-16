La película argentina "Belén", más cerca del Oscar: quedó seleccionada en la lista corta de la Academia

La cinta dirigida por Dolores Fonzi está basada en un caso real ocurrido en Tucumán. Avanzó a la siguiente ronda de votación y se consolida como una de las grandes apuestas del cine argentino.

“Belén”, la película de Dolores Fonzi, quedó en la lista corta rumbo a los Oscar 2026.

La película “Belén”, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, logró un hito histórico para el cine argentino al quedar incluida en la lista corta de la Academia de Hollywood rumbo a los Premios Oscar 2026. El film tiene posibilidades de competir en la categoría de Mejor Película Internacional.

La confirmación generó una inmediata ola de celebraciones entre las protagonistas y el equipo del film. A través de sus redes sociales, Fonzi compartió el afiche oficial y expresó su emoción: “¡Sí, sí, sí! Entramos a la lista corta de los @theacademy Oscars. Griterío, qué emoción!!!”, agradeciendo además a las productoras involucradas.

El posteo de Dolores Fonzi al quedar en la lista corta para los Premios Oscar El posteo de Dolores Fonzi al quedar en la lista corta para los Premios Oscar. redes El anuncio fue acompañado por mensajes de figuras del cine argentino como Florencia Bas, Martina Bellati, Daniel Hendler y Ana Correa, autora del libro en el que se inspira la película. La alegría también se replicó en el elenco. Camila Plaate, coprotagonista del film, publicó una captura de la shortlist oficial junto a un mensaje interno del equipo: “YA ESTAMOS”, mientras que en el chat del elenco celebraron con entusiasmo el avance del proyecto.

La notificación oficial llegó por correo electrónico a la producción y detalló el proceso de selección de la próxima instancia: “15 películas van a avanzar a la próxima ronda de votación en la categoría de Mejor Película Internacional en la entrega de la 96° ceremonia de los Oscars. Películas de 86 países se encontraban en la categoría”, señala el comunicado de la Academia.

La película "Belén" quedo preseleccionada a los Premios Oscar 2026 La celebración en Whatsapp. redes El reconocimiento tuvo impacto internacional. Un medio especializado en cine destacó el ingreso de “Belén” a la shortlist y subrayó el valor del drama judicial dirigido por Fonzi, basado en hechos reales. Según la publicación, la película retrata “un espeluznante caso de violación de los derechos humanos” y pone el foco en el encarcelamiento injusto de una mujer tras un aborto espontáneo, con una mirada crítica sobre el funcionamiento del sistema judicial.