La película argentina "Belén", más cerca del Oscar: quedó seleccionada en la lista corta de la Academia

La película“Belén”, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, logró un hito histórico para el cine argentino al quedar incluida en la lista corta de la Academia de Hollywood rumbo a los Premios Oscar 2026. El film tiene posibilidades de competir en la categoría de Mejor Película Internacional.
La confirmación generó una inmediata ola de celebraciones entre las protagonistas y el equipo del film. A través de sus redes sociales, Fonzi compartió el afiche oficial y expresó su emoción: “¡Sí, sí, sí! Entramos a la lista corta de los @theacademy Oscars. Griterío, qué emoción!!!”, agradeciendo además a las productoras involucradas.
El anuncio fue acompañado por mensajes de figuras del cine argentino como Florencia Bas, Martina Bellati, Daniel Hendler y Ana Correa, autora del libro en el que se inspira la película. La alegría también se replicó en el elenco. Camila Plaate, coprotagonista del film, publicó una captura de la shortlist oficial junto a un mensaje interno del equipo: “YA ESTAMOS”, mientras que en el chat del elenco celebraron con entusiasmo el avance del proyecto.
La notificación oficial llegó por correo electrónico a la producción y detalló el proceso de selección de la próxima instancia: “15 películas van a avanzar a la próxima ronda de votación en la categoría de Mejor Película Internacional en la entrega de la 96° ceremonia de los Oscars. Películas de 86 países se encontraban en la categoría”, señala el comunicado de la Academia.
El reconocimiento tuvo impacto internacional. Un medio especializado en cine destacó el ingreso de “Belén” a la shortlist y subrayó el valor del drama judicial dirigido por Fonzi, basado en hechos reales. Según la publicación, la película retrata “un espeluznante caso de violación de los derechos humanos” y pone el foco en el encarcelamiento injusto de una mujer tras un aborto espontáneo, con una mirada crítica sobre el funcionamiento del sistema judicial.
El avance de “Belén” en la carrera por los Premios Oscar 2026 refuerza su proyección internacional y vuelve a ubicar al cine argentino en el centro de la escena global. La lista definitiva de nominadas se conocerá el 22 de enero, cuando la Academia anuncie las películas finalistas.
Cabe recordar que el 24 de septiembre, la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de la Argentina había elegido a “Belén” como representante oficial del país para competir tanto en los Oscar como en los Premios Goya 2026, dejando fuera de carrera a Homo Argentum, Algo nuevo, algo viejo, algo prestado y La mujer de la fila.
Inspirada en el libro “Somos Belén”, de Ana Correa, la película cuenta con guion de Dolores Fonzi y Laura Paredes. La historia se sitúa en la provincia de Tucumán y sigue el caso de Julieta, una joven procesada por homicidio agravado por el vínculo tras una acusación de aborto inducido, y de Soledad Deza, la abogada que enfrenta al sistema judicial en un caso que se convirtió en símbolo de la lucha por los derechos reproductivos en la Argentina.