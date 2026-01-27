Natalie Portman elogió a la película Belén y las redes recordaron su enfrentamiento con Dolores Fonzi

Desde hace días, en las redes se recuerda una fuerte polémica que involucra a las actrices Dolores Fonzi y Natalie Portam. A pesar de que un fuerte cruce entre ambas ocurrió hace 20 años, un comentario de la actriz del Cisne Negro volvió a sacar a la luz el hecho ocurrido años atrás.

En una entrevista, Portman criticó las nominaciones a los Oscar especialmente en el rubro de Mejor Dirección, y cuestionó la falta de reconocimiento a directoras mujeres. Dentro del historial de películas que ella considera que deberían haber estado nominadas, nombró el film argentino "Belén" protagonizado dirigido por Dolores Fonzi.

El gesto de Portman generó gran repercusión y las redes recordaron el incidente que ambas vivieron ambas hace 20 años, con respeto a un supuesto triangulo amoroso conformado por ambas y el actor mexicano Gael García Bernal .

Natalie Portman y Gael García Bernal confirmaron su noviazgo en el año 2003. En 2006, el actor mexicano, se encontraba en nuestro país para participar en un par de capítulos de la serie Soy tu fan, dirigida y protagonizada por Fonzi.

A raíz de esto, Natalie viajó a Argentina por supuestos rumores de infidelidad de su pareja. El conflicto creció a mayores cuando la actriz sorprendió a su pareja y a Dolores Fonzi en un exclusivo restaurante de Palermo. El episodio fue sumamente mediático y tenso. Incluso, Portman agredió físicamente a una fotógrafa que intentó captarla durante una salida nocturna.

En un último esfuerzo por reafirmar su vínculo, la pareja realizó un viaje a la Patagonia; sin embargo, terminaron a los pocos meses.

Dolores Fonzi y el actor fueron pareja y tuvieron dos hijos

Años más tarde, en 2008 cuando el actor mexicano oficializó su romance con la argentina con quien luego tuvo dos hijos: Lázaro y Libertad. En varias ocasiones, Fonzi ha sudo consultada sobre el origen de su relación. Aunque ambos trabajaron juntos en 2001 en la película “Vidas Privadas” de Fito Páez, la actriz argentina ha aclarado que su vínculo sentimental no nació de aquel primer encuentro.

Destaca que el inicio de su noviazgo no fue producto de una infidelidad, sino de un reencuentro posterior. Finalmente, tras casi una década juntos, la pareja se separó en 2014.

Dos décadas después de aquella controversia, Natalie Portman expresó su apoyo hacia el trabajo de Dolores Fonzi, dejando claro que las rivalidades quedaron en el pasado.