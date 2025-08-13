El mal momento de Eliana Guercio tras sufrir reacciones adversas por un tratamiento estético

Eliana Guercio encendió una señal de alerta en redes sociales al contar que atravesó un mal momento luego de someterse a un tratamiento estético que no cumplió con sus expectativas y le provocó reacciones adversas. La exmodelo y esposa de "Chiquito” Romero decidió relatar su experiencia para advertir sobre los riesgos de acudir a personas sin la capacitación adecuada.

En una serie de publicaciones que hizo en sus historias de Instagram, Guercio reveló que la intervención no solo no logró el resultado que buscaba, sino que además le dejó consecuencias visibles . Si bien no reveló qué se hizo ni en qué lugar de su cuerpo, fue contundente con su mensaje.

“Ya les voy a contar. Me escriben mucho por privado. Sepan que voy a hacer un vivo contando todo lo que viví y lo que vi . Por favor se los pido, investiguen antes de tocarse con cualquiera, las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas ni en los seguidores, yo entré por ahí”, expresó.

La exvedette relató que las promesas iniciales fueron distintas a lo que ocurrió después. “Me dijeron a todo que sí, que iba a ser como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso ", contó sobre su mala experiencia.

"No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético . Yo no lo hice, pero hay gente que lo hace”, advirtió, poniendo el foco en la importancia de las evaluaciones presenciales previas.

Eliana Guercio habló de su salud

Guercio aclaró que, pese al mal momento, su salud general no está comprometida. “¡Sí! ¡Estoy bien de salud! Gracias a todos los que se preocupan”, aseguró. Sin embargo, dejó en claro que su intención es prevenir que otras personas atraviesen una situación similar.

“Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas, pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, solo es estético, por ahora. ¡Si van a firmar un consentimiento médico, le sacan una foto!”, recomendó.

La esposa del arquero intentó volver a instalar un debate sobre la responsabilidad en la práctica de tratamientos estéticos, como ocurrió tras la muerte de Silvina Luna, y la necesidad de informarse antes de tomar decisiones que, aunque no pongan en riesgo la vida, pueden dejar secuelas indeseadas.