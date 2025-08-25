Pese a las críticas, "Homo Argentum" rompió un nuevo récord de espectadores y lo festejó Milei: "Lloran los kukas"

A pesar de las críticas que recibió, la película “Homo Argentum” continúa arrasando en la taquilla y este domingo superó el millón de espectadores, con 1.080.000 entradas vendidas en apenas 11 días , lo que la convierte en uno de los mejores estrenos del cine nacional de todos los tiempos.

No todo es "Homo Argentum": las dos mejores películas de terror del año se pueden ir a ver al cine

En este lapso, al menos 6 de cada 10 personas que fueron al cine eligieron ver el film entre 74 títulos en cartel, consolidando su dominio absoluto en las salas de pantalla grande.

Protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat , la película se instaló rápidamente en el podio histórico: es la segunda producción argentina en alcanzar el millón de espectadores en tan poco tiempo, lugar que comparte con “Relatos Salvajes” y “Metegol” , ambas anteriores a la pandemia.

Además, estableció otro hito al convertirse en la segunda película de 2025 que más rápido llegó a la marca , superando incluso a la superproducción internacional “Minecraft” , que había alcanzado la cifra en 12 días.

Esto fue celebrado por el presidente Javier Milei con un polémico mensaje. "LO LLORAN LOS KUKAS...!!! VLLC!"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1960013886255501630&partner=&hide_thread=false LO LLORAN LOS KUKAS...!!!

VLLC! https://t.co/j0yu8bkjt9 — Javier Milei (@JMilei) August 25, 2025

"Homo Argentum": Cuándo estará disponible para las plataformas de streaming

Aunque el éxito en taquilla es innegable, la película también se prepara para su llegada al streaming. Según trascendió, estará disponible de manera exclusiva en Disney+, la plataforma que posee los derechos de distribución.

Cuándo llega a las plataformas de streaming Homo Argentum, la película de Guillermo Francella Cuándo llega a las plataformas de streaming Homo Argentum, la película de Guillermo Francella.

Si bien la fecha no fue confirmada oficialmente, se estima que la película podría sumarse al catálogo entre 40 y 60 días después de su estreno en salas. Sin embargo, ese plazo dependerá del desempeño en taquilla y de la estrategia de lanzamiento de la compañía.

En general, las películas de Disney tardan entre 70 y 100 días en llegar al streaming, por lo que los fanáticos podrían tener que esperar un poco más si el filme continúa con buen rendimiento en los cines.