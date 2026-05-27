Perdió la audición siendo un bebé, fue "la verdadera Mujer Maravilla" y rompió un récord a 988 km/h

Perdió la audición a los cinco meses, pero convirtió el silencio en una ventaja para pilotar a 988 km/h y realizar las acrobacias más peligrosas de los años 70.

Kitty perdió la audición, pero eso no le impidió cumplir todos sus sueños.

Kitty O'Neil destrozó el récord de velocidad terrestre femenino en 1976 al alcanzar los 988 kilómetros por hora en el desierto de Alvord. La piloto tejana, que perdió la audición siendo un bebé, desafió las leyes de la física y los prejuicios sociales de una industria que todavía relegaba a las mujeres.

Cómo el silencio moldeó a Kitty O'Neil desde la infancia La infancia de O'Neil estuvo marcada por una fiebre intensa que la dejó sorda a los cinco meses. Su madre, Patsy, rechazó el lenguaje de señas y le enseñó a comunicarse mediante la vibración de las cuerdas vocales. Esta técnica permitió que Kitty desarrollara una sensibilidad especial, llegando a identificar canciones de los Beatles solo con tocar la radio de un automóvil.

A los 11 años, tras la muerte de su padre en un accidente aéreo, comenzó su fascinación por la velocidad. Aunque una lesión en la muñeca y una meningitis truncaron su carrera como clavadista olímpica en 1964, O'Neil volcó su energía en el paracaidismo, el esquí acuático y el motociclismo de campo traviesa. En una de esas carreras perdió un dedo, pero regresó a la pista tras ponerse un guante.

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Las acrobacias icónicas en Hollywood y el muro de los patrocinadores Su entrada al cine ocurrió de la mano de Duffy Hambleton, quien se convirtió en su primer esposo. O'Neil se integró al grupo Stunts Unlimited y trabajó como doble de Lynda Carter en la serie Mujer Maravilla. Durante el rodaje, realizó una caída libre de 35 metros desde un hotel en California y se lanzó desde un helicóptero a 54 metros de altura.