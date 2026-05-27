Video: el momento en que hallaron con vida a cinco hombres atrapados hace una semana en una cueva inundada en Laos

Un grupo de buzos especializados encontró con vida este miércoles a cinco de las siete personas que permanecían atrapadas desde hace una semana en una cueva inundada en Laos . El operativo de rescate se desarrolla en la provincia de Xaysomboun, al noreste de Vientián, y ahora trabajan en lograr sacar a los sobrevivientes del lugar .

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Los hombres habían ingresado a la cueva el pasado 20 de mayo en busca de oro , pero quedaron atrapados luego de que una tormenta repentina provocara una fuerte inundación en el interior del sistema subterráneo.

En imágenes difundidas por los equipos de rescate se observa a los cinco sobrevivientes cubiertos de barro y refugiados en un estrecho pasadizo, mientras reciben asistencia de los buzos.

“Encontramos a cinco laosianos. Todos están a salvo. Seguiremos prestando ayuda”, expresó el rescatista tailandés Norrased Palasing en un video grabado dentro de la cueva.

Junto a él trabaja el especialista finlandés Mikko Paasi, quien advirtió que la extracción será compleja debido a las difíciles condiciones dentro de la caverna.

“Aún tenemos por delante sacarlos de allí, y no va a ser fácil”, señaló Paasi en redes sociales, tras explicar que ambos buzos debían regresar con más suministros y asistencia médica para fortalecer a los atrapados antes del operativo de evacuación.

Según informó el medio estatal Lao Security News, los sobrevivientes fueron encontrados a unos 300 metros de la salida de la cueva. Mientras tanto, los rescatistas continúan buscando a los otros dos hombres que permanecen desaparecidos.

Embed Thai Rescue Teams Struggle to Reach Seven Trapped in Flooded Laos Cave as Rain Hampers Mission



A Thai volunteer rescue team provided an update from the second day of a mission to help seven villagers trapped inside a flooded cave in Laos’ Xaisomboun province after heavy rain… pic.twitter.com/FSejEFj407 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) May 25, 2026

El operativo incluye el traslado de alimentos, medicamentos y equipos especiales para intentar evacuar a los atrapados a través de sectores inundados y pasadizos de difícil acceso.