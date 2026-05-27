Video: el momento en que hallaron con vida a cinco hombres atrapados hace una semana en una cueva inundada en Laos

Un grupo de buzos especializados encontró con vida este miércoles a cinco de las siete personas que permanecían atrapadas desde hace una semana en una cueva inundada en Laos. El operativo de rescate se desarrolla en la provincia de Xaysomboun, al noreste de Vientián, y ahora trabajan en lograr sacar a los sobrevivientes del lugar.
Los hombres habían ingresado a la cueva el pasado 20 de mayo en busca de oro, pero quedaron atrapados luego de que una tormenta repentina provocara una fuerte inundación en el interior del sistema subterráneo.
En imágenes difundidas por los equipos de rescate se observa a los cinco sobrevivientes cubiertos de barro y refugiados en un estrecho pasadizo, mientras reciben asistencia de los buzos.
“Encontramos a cinco laosianos. Todos están a salvo. Seguiremos prestando ayuda”, expresó el rescatista tailandés Norrased Palasing en un video grabado dentro de la cueva.
Junto a él trabaja el especialista finlandés Mikko Paasi, quien advirtió que la extracción será compleja debido a las difíciles condiciones dentro de la caverna.
“Aún tenemos por delante sacarlos de allí, y no va a ser fácil”, señaló Paasi en redes sociales, tras explicar que ambos buzos debían regresar con más suministros y asistencia médica para fortalecer a los atrapados antes del operativo de evacuación.
Según informó el medio estatal Lao Security News, los sobrevivientes fueron encontrados a unos 300 metros de la salida de la cueva. Mientras tanto, los rescatistas continúan buscando a los otros dos hombres que permanecen desaparecidos.
El operativo incluye el traslado de alimentos, medicamentos y equipos especiales para intentar evacuar a los atrapados a través de sectores inundados y pasadizos de difícil acceso.