La película sobre una monja exorcista que arrasa en Netflix Argentina y dura 93 minutos

Está entre lo más visto en la plataforma de streaming en Argentina. Sigue a Ann, una religiosa que rompe las reglas de la Iglesia.

La luz del diablo, la película sobre una monja exorcista que está en Netflix.

"La luz del diablo", la película sobre una monja exorcista que está en Netflix.

“La luz del diablo” está dirigida por Daniel Stamm, reconocido por haber filmado "El último exorcismo". El filme dura 93 minutos y está en el top diez de lo más visto en la plataforma de streaming.

Más allá de los sobresaltos y las escenas de posesión, "La luz del diablo" propone un giro interesante: muestra a una mujer tomando un rol históricamente reservado a sacerdotes varones.

De qué trata "La luz del diablo"

La historia sigue a Ann, interpretada por Jacqueline Byers. Es una joven monja que siente que tiene un llamado especial: enfrentarse al mal y ayudar a quienes son víctimas de posesiones. Aunque la Iglesia no permite que las mujeres realicen exorcismos, ella logra involucrarse en un programa secreto de entrenamiento.

Embed - La Luz del Diablo | Tráiler oficial doblado al español | 27 de Octubre Sólo en Cines.

Pronto descubrirá que su lucha es más personal de lo que pensaba, ya que los demonios que enfrenta parecen estar directamente relacionados con su propio pasado.

¿"La luz del diablo" está basada en hechos reales?

"La luz del diablo" no está basada en hechos reales. Sin embargo, su guion se inspira en documentos y rituales sobre exorcismos de la Iglesia Católica.

El director Stamm contó en entrevistas que la idea de poner a una monja en el rol de exorcista nació a partir de investigaciones sobre cómo el Vaticano organiza cursos de exorcismo y sobre la creciente cantidad de casos reportados en los últimos años.

Si bien la trama es ficcional toma elementos de la tradición católica y de la práctica real del exorcismo, lo que le da un aire más verosímil y perturbador.

Las monjas ¿exorcistas?

Las monjas no pueden realizar exorcismos solemnes en la Iglesia Católica porque no son clérigas ordenadas. Solo los obispos o sacerdotes con el permiso del obispo tienen esa facultad.

