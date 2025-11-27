Black Friday: Andesmar ofrecerá 30% de descuento en viajes de larga distancia

Andesmar se suma al Black Friday con un cupón de descuento del 30%. La campaña estará vigente del 28 al 30 de noviembre, incentivando a los viajeros a planificar sus escapadas y vacaciones del próximo año con un ahorro significativo.
A partir de las 00 del 28 de noviembre, se podrá comprar pasajes de bus con un 30% de bonificación en destinos nacionales.
Algo para destacar de esta promoción es que el beneficio se aplicará exclusivamente a través del cupón de descuento ANDESMARBF.
La empresa ha destacado una serie de rutas estratégicas que conectan puntos turísticos importantes del país, invitando tanto a turistas como a residentes a explorar la geografía argentina.
Entre los destinos nacionales promocionados se encuentran:
El descuento del 30% aplica sobre la tarifa vigente y está disponible para ser utilizado en compras realizadas tanto en el canal web como en puntos de venta físicos de la compañía.
Para acceder al beneficio, es indispensable que los usuarios ingresen el código ANDESMARBF al momento de realizar la compra.
A su vez, hay que destacar las condiciones de uso de la promoción, las cuales buscan asegurar una distribución equitativa de las ofertas:
Andesmar busca, con esta iniciativa, facilitar el acceso al turismo interno y permitir a los argentinos asegurar sus traslados de 2026 a precios más accesibles.