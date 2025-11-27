27 de noviembre de 2025 - 16:49

Black Friday: Andesmar ofrecerá 30% de descuento en viajes de larga distancia

A partir de las 00 del 28 de noviembre, se podrá comprar pasajes de bus con un 30% de bonificación en destinos nacionales.

A partir de las 00:00 del 28 de noviembre, se podrá comprar pasajes de bus con un 30% de descuento en destinos nacionales.

A partir de las 00:00 del 28 de noviembre, se podrá comprar pasajes de bus con un 30% de descuento en destinos nacionales.

Foto:

Por Matías Carretero

Andesmar se suma al Black Friday con un cupón de descuento del 30%. La campaña estará vigente del 28 al 30 de noviembre, incentivando a los viajeros a planificar sus escapadas y vacaciones del próximo año con un ahorro significativo.

Leé además

grupo andesmar fue reconocido en el mayor evento sobre innovacion y prevencion de riesgos laborales

Grupo Andesmar fue reconocido en el mayor evento sobre innovación y prevención de riesgos laborales

Por Matías Carretero
También podrás utilizar el servicio de Santiago de Chile a San Juan.

Sin escalas de San Juan a Santiago de Chile: Andesmar suma un nuevo servicio directo entre las dos ciudades

Por Matías Carretero

Algo para destacar de esta promoción es que el beneficio se aplicará exclusivamente a través del cupón de descuento ANDESMARBF.

Rutas clave y ahorro asegurado con Black Friday

La empresa ha destacado una serie de rutas estratégicas que conectan puntos turísticos importantes del país, invitando tanto a turistas como a residentes a explorar la geografía argentina.

Entre los destinos nacionales promocionados se encuentran:

  • Mendoza a Bariloche
  • Mendoza a Puerto Madryn
  • Mendoza a Las Grutas
  • Mendoza a Neuquén
  • Córdoba a Jujuy
  • Jujuy a Río Gallegos

El descuento del 30% aplica sobre la tarifa vigente y está disponible para ser utilizado en compras realizadas tanto en el canal web como en puntos de venta físicos de la compañía.

Detalles importantes para el viajero

MA1_9887-3-1024x683
Andesmar se suma al Black Friday con un cupón de descuento del 30%.

Andesmar se suma al Black Friday con un cupón de descuento del 30%.

Para acceder al beneficio, es indispensable que los usuarios ingresen el código ANDESMARBF al momento de realizar la compra.

A su vez, hay que destacar las condiciones de uso de la promoción, las cuales buscan asegurar una distribución equitativa de las ofertas:

  • Vigencia para viajar: Los pasajes adquiridos con este descuento serán válidos para viajes a partir del 4 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero.
  • Fechas excluidas: La promoción no aplica para viajes realizados durante el período de alta demanda comprendido entre el 19 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, ni para fines de semana largos, feriados y fechas de Carnaval y festivas.
  • Disponibilidad: La oferta está sujeta a disponibilidad, con un cupo limitado de 4 butacas por bus en el servicio semicama seleccionado.

Andesmar busca, con esta iniciativa, facilitar el acceso al turismo interno y permitir a los argentinos asegurar sus traslados de 2026 a precios más accesibles.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Cyber Monday con Andesmar es una oportunidad ideal para quienes ya están planificando sus vacaciones de verano.

Andesmar se suma al Cyber Monday con descuentos exclusivos en pasajes y viajes por Argentina y Chile

Por Matías Carretero
Cuándo es el próximo Black Friday y cómo comprar de forma segura. (Web)

Black Friday 2025 en Argentina: claves para sacar el máximo provecho a las ofertas

Por Redacción Economía
No compres ahora en el Black Friday: el cambio que se viene el 15 de enero con celulares más baratos

No compres ahora en el Black Friday: el cambio que habrá en enero con celulares más baratos

Por Redacción Economía
Shein, la popular tienda de ropa china low cost.

Black Friday y Navidad: las ofertas más buscadas del catálogo de Shein

Por Redacción Economía