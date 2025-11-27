Black Friday: Andesmar ofrecerá 30% de descuento en viajes de larga distancia

Andesmar se suma al Black Friday con un cupón de descuento del 30%. La campaña estará vigente del 28 al 30 de noviembre, incentivando a los viajeros a planificar sus escapadas y vacaciones del próximo año con un ahorro significativo.

Algo para destacar de esta promoción es que el beneficio se aplicará exclusivamente a través del cupón de descuento ANDESMARBF .

La empresa ha destacado una serie de rutas estratégicas que conectan puntos turísticos importantes del país, invitando tanto a turistas como a residentes a explorar la geografía argentina.

Entre los destinos nacionales promocionados se encuentran:

El descuento del 30% aplica sobre la tarifa vigente y está disponible para ser utilizado en compras realizadas tanto en el canal web como en puntos de venta físicos de la compañía.

Detalles importantes para el viajero

MA1_9887-3-1024x683 Andesmar se suma al Black Friday con un cupón de descuento del 30%.

Para acceder al beneficio, es indispensable que los usuarios ingresen el código ANDESMARBF al momento de realizar la compra.

A su vez, hay que destacar las condiciones de uso de la promoción, las cuales buscan asegurar una distribución equitativa de las ofertas:

Vigencia para viajar: Los pasajes adquiridos con este descuento serán válidos para viajes a partir del 4 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero.

Los pasajes adquiridos con este descuento serán válidos para viajes a partir del 4 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero. Fechas excluidas: La promoción no aplica para viajes realizados durante el período de alta demanda comprendido entre el 19 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, ni para fines de semana largos, feriados y fechas de Carnaval y festivas.

La promoción no aplica para viajes realizados durante el período de alta demanda comprendido entre el 19 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, ni para fines de semana largos, feriados y fechas de Carnaval y festivas. Disponibilidad: La oferta está sujeta a disponibilidad, con un cupo limitado de 4 butacas por bus en el servicio semicama seleccionado.

Andesmar busca, con esta iniciativa, facilitar el acceso al turismo interno y permitir a los argentinos asegurar sus traslados de 2026 a precios más accesibles.