Nazarena Vélez con una comedia exitosa en Carlos Paz: "Más allá de la risa buscamos dejar un mensaje"

Con una sala que se mantiene colmada función tras función, Suspendan la boda se consolida como uno de los grandes éxitos de la temporada teatral en Villa Carlos Paz . La comedia , que ya había conquistado al público durante 2025, regresó este verano con una versión renovada que potencia su propuesta original y refuerza el vínculo con espectadores de todas las edades en el Teatro Candilejas .

Protagonizada por Nazarena Vélez y Barbie Vélez , la obra suma al elenco a Santiago Caamaño, Juan Ignacio “Nacho” Castañares —en su debut teatral— y la participación especial de Roly Serrano , cuya presencia aporta jerarquía escénica a esta nueva etapa. Con libro de Micaela Libson y dirección de Eva Halac, la historia combina humor, fantasía y reflexión a partir de una premisa tan simple como provocadora: una pareja a punto de casarse recibe la inesperada visita de su yo del futuro.

El impacto de Suspendan la boda no solo se refleja en la respuesta del público, sino también en el reconocimiento de la crítica. La obra obtuvo siete nominaciones a los Premios Carlos, posicionándose entre las propuestas más destacadas de una cartelera altamente competitiva. Con funciones de martes a domingo, la comedia se afirma como un plan teatral fuerte y familiar, y ya proyecta su recorrido más allá de Carlos Paz.

— Suspendan la boda vuelve con esa consigna de “la magia continúa”. ¿Qué es exactamente esa magia que no se puede cambiar?

— Es una experiencia teatral distinta porque habla del paso del tiempo, del futuro, de encontrarte con vos mismo dentro de 20 años. Eso hace que, dentro de un texto muy rico y espectacular que escribió, entre otras, Micaela Libson, y en el que yo también tuve mucho que ver, pasen cosas muy profundas.Habla de una pareja que está a punto de casarse y un día antes de su boda les aparece su yo de dentro de 20 años para decirles que no se casen. En medio de eso pasan un montón de cosas. Es una comedia mágica, una comedia que te hace reflexionar desde muchos lugares, pero siempre desde la risa. Es una obra que hicimos con muchísimo éxito durante todo 2025 y que decidimos continuar en 2026, al menos por un tiempo, en esta nueva temporada de Carlos Paz renovada. Entró Roly Serrano, que el año pasado no estuvo, haciendo un hechicero que le da la magia a la comedia y a todo lo que pasa. También entró Nacho Castañares, que está haciendo su debut teatral y la está rompiendo. La obra tiene siete nominaciones a los Premios Carlos por todo lo que genera y por la puesta. Para mí, sinceramente, es una de las mejores obras que hice en toda mi vida.

Suspendan la boda- Nazarena Velez, Barbie Vélez, Santiago Caamaño, Juan Ignacio "Nacho" Castañares y Roly Serrano Suspendan la boda, éxito rotundo en Carlos Paz. Prensa Lucía Alcaza

— Estrenar el 25 de diciembre es una fecha fuerte para arrancar temporada. ¿Cómo tomaron esa decisión?

— Estrenar el 25 de diciembre es una fecha poderosa, mágica. Nada es azaroso, está todo muy pensado y de verdad no nos equivocamos. El 25 le dio esa magia también a la obra.

— Compartir el escenario con Barbie no es nuevo, pero sigue siendo fuerte. ¿En qué momento dejaste de verla como tu hija y empezaste a verla como colega?

— Nunca dejo de verla como mi hija, porque es mi hija y lo va a ser siempre, en todas las situaciones. Pero también es una actriz increíble. Bárbara es una actriz maravillosa, me encanta trabajar con ella y, si no fuera mi hija, la contrataría toda la vida porque es una genia. Es una compañera maravillosa. Yo hace rato que la veo como actriz porque es muy buena, muy buena. Hacía 12 años que no trabajábamos juntas. Lo último que hicimos fue Grimaldi, que fue un exitazo acá en Carlos Paz y en todo el país. Esta fue una excusa perfecta. La obra la mandamos a escribir para nosotras, tiene muchos mensajes que tienen que ver con nuestra historia y estamos interpretando el mismo personaje, pero con 20 años de diferencia. Eso también tiene mucha magia y a mí me encanta trabajar con mi hija.

— En esta versión 2025-2026, ¿hay algo que te hayas permitido contar o cambiar que antes no estaba?

— El personaje de Roly es completamente nuevo y me permití un montón de cosas porque, como te decía, junto con Micaela Libson escribimos este texto. Yo me metí muchísimo en el libro, así que tiene muchas cosas que yo quería contar y transmitir. Me parece una gran posibilidad subirse a un escenario, que te vea tanta gente, y poder dar mensajes desde el humor. No desde un lugar aleccionador, sino desde la comunicación, desde poder contar cosas importantes sin bajar línea.

— Ya mencionaste varias veces a Roly Serrano. ¿Qué cambia en la obra cuando aparece alguien con ese peso escénico?

— Cambia todo. Roly es un maestro. No siempre te toca transitar una temporada con un actor de la talla de él, que ha hecho personajes tan emblemáticos. Para mí es un placer. Le da jerarquía al escenario trabajar con un actor como Roly Serrano.

— Carlos Paz es un termómetro exigente. ¿Todavía sentís nervios antes del estreno?

— Siempre se sienten nervios. Son los nervios de la responsabilidad, de saber que eso que imaginaste durante tanto tiempo, que ensayaste y armaste, finalmente le guste a la gente. Uno quiere ver la aprobación del público a través del aplauso, de las risas. Tiene que ver con la responsabilidad de que las personas que te eligen y pagan una entrada digan: “Bueno, valió la pena venir”.

— ¿Hay algo que te exijas hoy como actriz que antes no te exigías en una comedia comercial?

— Yo siempre me exigí. No trabajo solo para la gente que me saca la entrada este verano, trabajo pensando en la gente que vuelva el año que viene. Sé que, como el 90% de los argentinos, voy a tener que seguir trabajando por mucho tiempo, así que cuanto más conocés, más te exigís. Con el tiempo, la vara siempre se pone más alta.

— ¿Qué te gustaría que el público se lleve a su casa después de ver la obra?

— Cuando armamos esta comedia, la fantasía fue que, más allá de pasarla bien, reírse y olvidarse de los problemas por una hora y media, la gente se lleve un mensaje. Que le quede algo en el pecho. Más allá de que la historia es 100% ficticia, que en algún punto te toque el corazón y te sientas reflejado. Yo me preocupé mucho para que la gente se lleve una esperanza, ganas de ser feliz y de luchar por lo que quiere. La comedia habla mucho de los sueños frustrados, de las decisiones que uno toma. Si te encontrás con tu yo de hace 10 o 20 años, ¿hiciste todo lo que quisiste? ¿Te sentís satisfecha o satisfecho con tus decisiones? ¿O dejaste cosas de lado por el qué dirán o por la exigencia de la sociedad? Eso es lo que quería que pase.

— Para cerrar, ¿hasta cuándo están en Carlos Paz y qué se viene después?

— Estamos hasta la primera semana de marzo en el Teatro Candilejas, de martes a domingo. Es una comedia 100% familiar, la pasan bien los grandes y los chicos, y eso a mí me encanta. Que venir al teatro sea un plan en familia. Seguramente vamos a hacer una mini gira y Mendoza está dentro de los lugares elegidos.