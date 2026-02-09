Del SuperBowl a los tribunales: Cadillac F1 enfrentó una denuncia de plagio de un director de Hollywood

Cadillac hizo historia este domingo al presentar su diseño oficial para la Fórmula 1 durante el Super Bowl LX, pero la celebración duró apenas unas horas. El cineasta Michael Bay inició una demanda millonaria alegando que el equipo "robó" sus conceptos visuales para el anuncio comercial.

La llegada de Cadillac como el undécimo equipo de la Fórmula 1 no solo fue un hito deportivo, sino que se convirtió en el epicentro de una controversia legal inédita en el gran escenario del deporte estadounidense. El conflicto se centra en el comercial de televisión que presentó la decoración oficial del monoplaza, una pieza de marketing que ahora es el eje de una demanda por fraude y violación de contrato.

Michael Bay, reconocido mundialmente por la saga Transformers y Armageddon, sostiene que el dueño del equipo, Dan Towriss, lo invitó personalmente a desarrollar el concepto del anuncio. Según el documento legal presentado en Los Ángeles, Bay y su equipo trabajaron "incansablemente las 24 horas" e incluso el director pasó noches enteras sin dormir preparando ideas visuales específicas para el proyecto.

El centro de la furia del director radica en que, tras presentarse los conceptos iniciales, Cadillac le informó mediante un mensaje de texto que tomarían una "dirección diferente". Sin embargo, Bay alega que el video final emitido durante el Super Bowl es una "copia al carbón" de su estética cinematográfica, utilizando elementos que él mismo propuso pero por los cuales nunca recibió pago alguno.

La demanda de 1,5 millones de dólares detalla que la escudería utilizó recursos visuales característicos de sus películas anteriores , como:

Paletas de colores en tonos dorados y acabados cromados altamente reflectantes.

Efectos de destellos solares (sun flares) y distorsión por calor cinematográfico.

Ambientes cargados de polvo y escenarios desérticos similares a los de Transformers 3.

"Quisieron el impacto de mis películas a una fracción del costo. Me usaron para que les diera ideas y luego se las entregaron a directores más jóvenes y baratos", reza la acusación de Bay en el expediente judicial.

La tajante respuesta de Cadillac y el futuro en las pistas

Desde el equipo Cadillac F1 desestimaron por completo las acusaciones, calificándolas como una "distracción sin fundamentos". Un portavoz oficial del equipo de General Motors admitió que existieron conversaciones con el cineasta, pero que el vínculo se rompió tras dos reuniones al quedar claro que Bay no podía cumplir con los plazos de producción establecidos.

Institucionalmente, Cadillac defiende que el anuncio, dirigido por Sam Pilling, evitó el "caos explosivo" típico de Bay para optar por una propuesta de mayor artesanía visual y contención musical. El equipo asegura que la dirección creativa ya estaba establecida antes de hablar con el director de Hollywood.

Mientras esta batalla legal se desarrolla en los tribunales, el equipo deportivo sigue adelante con su hoja de ruta hacia el debut oficial en el Gran Premio de Melbourne 2026. Cadillac ya completó sus primeras pruebas en el circuito de Barcelona, donde logró dar 164 vueltas, superando ligeramente el desempeño de Aston Martin. Por ahora, la escudería utilizará motores provistos por Ferrari hasta el año 2028, momento en el que planean fabricar sus propias unidades de potencia.