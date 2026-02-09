Se conoció la nueva reforma que Juan Román Riquelme planea en Boca: "levanta el barrio"

Boca Juniors puso en marcha una nueva obra de infraestructura en el barrio de La Boca, anunciada oficialmente por su presidente, Juan Román Riquelme , quien aseguró que el proyecto “levanta el barrio” . La reforma se desarrolla a metros de La Bombonera y contempla la construcción de un gimnasio moderno para socios , en un espacio que se encontraba en desuso.

La obra comenzó el 5 de febrero y tiene un plazo estimado de seis meses , con finalización prevista para el segundo semestre del año. El proyecto se lleva adelante en Brandsen 842 , sobre un terreno donde funcionaba un galpón de aproximadamente 1.600 metros cuadrados , que será demolido para dar lugar a nuevas instalaciones.

Según informó el club, el nuevo gimnasio contará con espacios de entrenamiento, vestuarios y s anitarios , y estará destinado principalmente a los socios de la institución. La iniciativa forma parte de un plan más amplio de mejoras edilicias impulsado por la actual dirigencia.

Frente al club, para los socios, construimos un nuevo Gimnasio Baños y vestuarios nuevos Equipamiento y tecnología de primer nivel Seguimos construyendo el club que soñamos pic.twitter.com/1Ooj28MlYH

Durante la presentación del proyecto, Riquelme destacó el impacto que tendrá la obra no solo puertas adentro del club, sino también en el entorno inmediato. En ese marco, el presidente afirmó: “Es una obra que levanta el barrio” , en referencia a la recuperación de un espacio que llevaba años sin uso y que ahora será incorporado a la vida cotidiana del club.

Desde la conducción de Boca señalan que la construcción del gimnasio busca fortalecer el vínculo con los socios y, al mismo tiempo, mejorar el entorno urbano que rodea al estadio. La eliminación de estructuras abandonadas y la creación de espacios activos es vista como una forma de revitalizar una zona históricamente postergada.

Esta reforma se suma a otras intervenciones realizadas en los últimos años, como mejoras en accesos, sanitarios y sectores de servicios dentro del predio. Si bien el debate sobre el futuro de La Bombonera y su ampliación sigue abierto, la dirigencia remarca que estas obras responden a necesidades concretas y actuales del club.

Gestión e infraestructura

La apuesta por la infraestructura aparece como uno de los ejes centrales de la gestión encabezada por Riquelme. En un contexto donde el foco suele estar puesto en los resultados deportivos, el club decidió avanzar con una obra que no está ligada directamente al plantel profesional, pero que apunta a reforzar el rol social de Boca Juniors.

Con el inicio de esta reforma, el club busca convertir un espacio inutilizado en una herramienta activa, tanto para la vida institucional como para el barrio que rodea al estadio. La obra avanza y, según el cronograma oficial, comenzará a tomar forma visible en los próximos meses.