9 de febrero de 2026 - 11:24

Se conoció la nueva reforma que Juan Román Riquelme planea en Boca: "levanta el barrio"

El presidente de Boca anunció el inicio de una reforma a metros de La Bombonera. Se trata de un gimnasio para socios que busca generar impacto deportivo y comunitario.

Juan Román RIquelme, presidente de Boca.

Juan Román RIquelme, presidente de Boca.

Foto:

Por Francisco Moreno

Boca Juniors puso en marcha una nueva obra de infraestructura en el barrio de La Boca, anunciada oficialmente por su presidente, Juan Román Riquelme, quien aseguró que el proyecto “levanta el barrio”. La reforma se desarrolla a metros de La Bombonera y contempla la construcción de un gimnasio moderno para socios, en un espacio que se encontraba en desuso.

Leé además

Changuito Zeballos, figura de Boca.

Se conoció la decisión de Riquelme sobre el futuro de Exequiel Zeballos en Boca

Por Francisco Moreno
Cuándo y dónde se jugará la final entre FADEP y La Amistad.

FADEP se medirá ante La Amistad por la final del Torneo Regional Amateur: día, horario y sede

Por Redacción Deportes

La obra comenzó el 5 de febrero y tiene un plazo estimado de seis meses, con finalización prevista para el segundo semestre del año. El proyecto se lleva adelante en Brandsen 842, sobre un terreno donde funcionaba un galpón de aproximadamente 1.600 metros cuadrados, que será demolido para dar lugar a nuevas instalaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2020180632069136477?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2020180632069136477%7Ctwgr%5E88f8b0cc6f33d7dc4d50b360db7226f3d868eae2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Far%2Fboca%2Fjuan-roman-riquelme-anuncio-una-nueva-reforma-en-boca-una-obra-que-levanta-el-barrio&partner=&hide_thread=false

Según informó el club, el nuevo gimnasio contará con espacios de entrenamiento, vestuarios y sanitarios, y estará destinado principalmente a los socios de la institución. La iniciativa forma parte de un plan más amplio de mejoras edilicias impulsado por la actual dirigencia.

Durante la presentación del proyecto, Riquelme destacó el impacto que tendrá la obra no solo puertas adentro del club, sino también en el entorno inmediato. En ese marco, el presidente afirmó: “Es una obra que levanta el barrio”, en referencia a la recuperación de un espacio que llevaba años sin uso y que ahora será incorporado a la vida cotidiana del club.

image
La nueva estructura de Boca al mando de Riquelme.

La nueva estructura de Boca al mando de Riquelme.

Una obra con impacto más allá del fútbol

Desde la conducción de Boca señalan que la construcción del gimnasio busca fortalecer el vínculo con los socios y, al mismo tiempo, mejorar el entorno urbano que rodea al estadio. La eliminación de estructuras abandonadas y la creación de espacios activos es vista como una forma de revitalizar una zona históricamente postergada.

image
Riquelme ya preguntó por el jugador que quiere en Boca.

Riquelme ya preguntó por el jugador que quiere en Boca.

Esta reforma se suma a otras intervenciones realizadas en los últimos años, como mejoras en accesos, sanitarios y sectores de servicios dentro del predio. Si bien el debate sobre el futuro de La Bombonera y su ampliación sigue abierto, la dirigencia remarca que estas obras responden a necesidades concretas y actuales del club.

Gestión e infraestructura

La apuesta por la infraestructura aparece como uno de los ejes centrales de la gestión encabezada por Riquelme. En un contexto donde el foco suele estar puesto en los resultados deportivos, el club decidió avanzar con una obra que no está ligada directamente al plantel profesional, pero que apunta a reforzar el rol social de Boca Juniors.

Con el inicio de esta reforma, el club busca convertir un espacio inutilizado en una herramienta activa, tanto para la vida institucional como para el barrio que rodea al estadio. La obra avanza y, según el cronograma oficial, comenzará a tomar forma visible en los próximos meses.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cadillac presentó su equipo de Fórmula 1 en el Super Bowl y horas después enfrentó una denuncia por plagio.

Del SuperBowl a los tribunales: Cadillac F1 enfrentó una denuncia de plagio de un director de Hollywood

Por Francisco Moreno
En lo que va del torneo, el equipo dirigido por el Gringo Berti  va de festejo en festejo: imparable. 

Independiente Rivadavia busca estirar su racha ganadora: hora, TV y formaciones

Por Sergio Faria
El conmovedor mensaje de Juan Cruz Yacopini.

La primera sonrisa de Juan Cruz Yacopini: el conmovedor mensaje que ilusiona a todo Mendoza

Por Redacción Deportes
En su mejor noche desde que el Lobo debutó en Primera División, Facundo Lencioni volvió a gol frente a un estadio colmado.

Gimnasia y Esgrima se hizo fuerte en el Legrotaglie y derrotó a Instituto

Por Sergio Faria