Independiente Rivadavia busca estirar su racha ganadora: hora, TV y formaciones

Con el objetivo de estirar la racha ganadora y mantenerse en la cima de la tabla, el equipo de Berti esta noche visitará al recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto , por la cuarta fecha de la Liga Profesional.

En lo que va del torneo, el equipo dirigido por el Gringo Berti va de festejo en festejo: imparable.

Independiente Rivadavia pondrá en juego su gran presente este lunes cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto, desde las 21.30, en el estadio Antonio Candini, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro contará con el arbitraje de Andrés Gariano y será televisado en vivo por ESPN Premium.

La Lepra mendocina llega al sur cordobés con el envión de un arranque ideal, es el único equipo con puntaje perfecto en el certamen y acumula siete partidos sin derrotas, consolidándose como uno de los protagonistas del campeonato. Bajo la conducción de Alfredo Berti, el Azul del Parque no solo suma resultados, sino también contundencia futbolística, algo que alimenta la ilusión de pelear nuevamente por objetivos importantes, como ya lo hizo en la última Copa Argentina.

Alfredo Berti Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia Ramiro Gómez El León, de regreso a la elite tras 40 años El escenario es muy distinto para Estudiantes (RC). El equipo dirigido por Iván Delfino atraviesa el lógico y exigente proceso de adaptación a la máxima categoría tras cuatro décadas fuera de la élite. Apenas suma un punto en el torneo, producto del empate sin goles ante Argentinos Juniors, y viene de caer 2 a 1 frente a Banfield, resultado que profundizó las dudas en este inicio de temporada.

En ese contexto, la localía y la jerarquía individual aparecen como las principales cartas del León para intentar torcer el rumbo. La llegada de Ramón “Wanchope” Ábila busca aportar experiencia y peso ofensivo a un plantel con escaso rodaje en Primera División, en una noche que promete ser especial para el público riocuartense.

Alejo Osella / Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín Ramiro Gómez El equipo del Gringo, imparable La Lepra, reforzado además por el regreso de Sebastián Villa, intentará imponer su solidez y prolongar su racha positiva para seguir en lo más alto de la tabla. Estudiantes, en cambio, necesita sumar con urgencia para comenzar a despegar del fondo y afianzarse en la categoría.