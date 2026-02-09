9 de febrero de 2026 - 11:55

Independiente Rivadavia busca estirar su racha ganadora: hora, TV y formaciones

Con el objetivo de estirar la racha ganadora y mantenerse en la cima de la tabla, el equipo de Berti esta noche visitará al recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto, por la cuarta fecha de la Liga Profesional.

En lo que va del torneo, el equipo dirigido por el Gringo Berti&nbsp; va de festejo en festejo: imparable.&nbsp;

En lo que va del torneo, el equipo dirigido por el Gringo Berti  va de festejo en festejo: imparable. 

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Independiente Rivadavia pondrá en juego su gran presente este lunes cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto, desde las 21.30, en el estadio Antonio Candini, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro contará con el arbitraje de Andrés Gariano y será televisado en vivo por ESPN Premium.

Leé además

La Lepra intentará sumar experiencia en el arco.

Independiente Rivadavia va por Esteban Andrada y podría reencontrarse con Sebastián Villa

Por Redacción Deportes
Alfredo Berti protagonizó un gracioso momento con los hinchas de Independiente Rivadavia

Alfredo Berti sorprendió a la gente de Independiente Rivadavia y es viral en redes sociales

Por Redacción Deportes

La Lepra mendocina llega al sur cordobés con el envión de un arranque ideal, es el único equipo con puntaje perfecto en el certamen y acumula siete partidos sin derrotas, consolidándose como uno de los protagonistas del campeonato. Bajo la conducción de Alfredo Berti, el Azul del Parque no solo suma resultados, sino también contundencia futbolística, algo que alimenta la ilusión de pelear nuevamente por objetivos importantes, como ya lo hizo en la última Copa Argentina.

Alfredo Berti
Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia

El León, de regreso a la elite tras 40 años

El escenario es muy distinto para Estudiantes (RC). El equipo dirigido por Iván Delfino atraviesa el lógico y exigente proceso de adaptación a la máxima categoría tras cuatro décadas fuera de la élite. Apenas suma un punto en el torneo, producto del empate sin goles ante Argentinos Juniors, y viene de caer 2 a 1 frente a Banfield, resultado que profundizó las dudas en este inicio de temporada.

En ese contexto, la localía y la jerarquía individual aparecen como las principales cartas del León para intentar torcer el rumbo. La llegada de Ramón “Wanchope” Ábila busca aportar experiencia y peso ofensivo a un plantel con escaso rodaje en Primera División, en una noche que promete ser especial para el público riocuartense.

Alejo Osella / Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín
Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín

Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín

El equipo del Gringo, imparable

La Lepra, reforzado además por el regreso de Sebastián Villa, intentará imponer su solidez y prolongar su racha positiva para seguir en lo más alto de la tabla. Estudiantes, en cambio, necesita sumar con urgencia para comenzar a despegar del fondo y afianzarse en la categoría.

El fútbol de Primera vuelve a decir presente en Río Cuarto, con un duelo que enfrenta realidades opuestas pero la misma necesidad de competir al máximo.

Huracán - Independiente Rivadavia
Huracán - Independiente Rivadavia

Huracán - Independiente Rivadavia

Las probables formaciones: Estudiantes de Río Cuarto vs Independiente Rivadavia

Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Tobías Ostchega, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Ruíz Díaz; Siro Rosane, Nicolás Talpone, Tomás González; Martín Ganerone, Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.

Las probables formaciones: Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Río Cuarto

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Datos de Estudiantes Río Cuarto vs Independiente Rivadavia

Estadio: Antonio Candini

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Salomé Di Iorio

Minuto a minuto de Estudiantes de Río Cuarto vs Independiente Rivadavia

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín

¡Imparable! Independiente Rivadavia le ganó a Sarmiento de Junín y es el líder de la Zona B

Por Redacción Deportes
Sebastián Villa recuperó la cinta de capitán

El enorme gesto de Independiente Rivadavia en la vuelta de Sebastián Villa

Por Redacción Deportes
En lo que va del torneo, el equipo dirigido por el Gringo Berti  va de festejo en festejo: imparable. 

Fiesta en el Parque: Independiente Rivadavia y otra noche alegre en casa

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia quiere la cima y estirar su buena racha en el Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia busca seguir en lo más alto: hora, TV y formaciones

Por Redacción Deportes