9 de febrero de 2026 - 10:52

La primera sonrisa de Juan Cruz Yacopini: el conmovedor mensaje que ilusiona a todo Mendoza

Tras el grave accidente en El Carrizal, el piloto mendocino compartió sus primeras imágenes desde la internación y reveló el motor que lo mantiene con fe para volver.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

A poco más de 50 días del accidente que lo dejó fuera del Dakar 2026, Juan Cruz Yacopini rompió el hermetismo y reapareció públicamente. Desde su internación en Buenos Aires, el campeón mundial de Bajas Cross Country mostró su recuperación por primera vez, marcando un punto de inflexión emocional que conmueve al deporte nacional.

La noticia que Mendoza esperaba llegó este domingo a través de las redes sociales del piloto. Juan Cruz compartió una serie de fotografías donde se lo ve rodeado de sus afectos más cercanos, enfrentando con optimismo las secuelas del episodio ocurrido en diciembre pasado. Su mensaje fue directo y cargado de resiliencia: "Una sonrisa en la cara. Mucha fe. Rodeado de buena gente. Dos huevos gigantes".

El plan médico para llevar a Yacopini a Estados Unidos

A pesar del optimismo por su evolución, la condición de salud del piloto sigue delicada y el camino por delante es extenso. Fuentes cercanas a la familia confirmaron que se analiza la posibilidad de trasladarlo a Estados Unidos para que sea atendido por especialistas internacionales en lesiones medulares. Este paso buscaría potenciar los resultados obtenidos hasta ahora en Buenos Aires.

image

La historia de esta "carrera por la vida" comenzó el 19 de diciembre de 2025 en el Dique El Carrizal. Aquel día, durante sus vacaciones, Juan Cruz se lanzó al agua en una zona de poca profundidad y golpeó su cabeza contra un banco de arena. El impacto le provocó un politraumatismo grave con severas lesiones en la zona cervical y un shock medular que obligó a una intervención de urgencia en Mendoza.

Una recuperación que desafía los pronósticos iniciales

La estabilización del piloto fue un proceso complejo. Los médicos de la Clínica de Cuyo tuvieron que esperar 11 días antes de poder operarlo, monitoreando sus parámetros de manera permanente hasta que alcanzó la estabilidad necesaria para la cirugía de columna. Una vez superada esa fase crítica en su provincia natal, fue trasladado en un vuelo sanitario hacia el Fleni para iniciar la rehabilitación.

image

El proceso que atraviesa Juan Cruz es, en sus propias palabras, la competencia más dura que le toca enfrentar. Sin embargo, la aparición de estas primeras imágenes y la posibilidad de continuar su tratamiento en el exterior abren una ventana de esperanza para su futuro personal y profesional.

