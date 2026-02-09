La primera sonrisa de Juan Cruz Yacopini: el conmovedor mensaje que ilusiona a todo Mendoza

Tras el grave accidente en El Carrizal, el piloto mendocino compartió sus primeras imágenes desde la internación y reveló el motor que lo mantiene con fe para volver.

A poco más de 50 días del accidente que lo dejó fuera del Dakar 2026, Juan Cruz Yacopini rompió el hermetismo y reapareció públicamente. Desde su internación en Buenos Aires, el campeón mundial de Bajas Cross Country mostró su recuperación por primera vez, marcando un punto de inflexión emocional que conmueve al deporte nacional.

La noticia que Mendoza esperaba llegó este domingo a través de las redes sociales del piloto. Juan Cruz compartió una serie de fotografías donde se lo ve rodeado de sus afectos más cercanos, enfrentando con optimismo las secuelas del episodio ocurrido en diciembre pasado. Su mensaje fue directo y cargado de resiliencia: "Una sonrisa en la cara. Mucha fe. Rodeado de buena gente. Dos huevos gigantes".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JUAN CRUZ (@juanxyacopini) En las imágenes capturadas en el Instituto Fleni, se observa a Yacopini en silla de ruedas, compartiendo momentos con familiares y amigos mientras continúa con un tratamiento especializado. Para el ambiente del automovilismo, ver al piloto de 26 años con ese semblante representa una señal positiva dentro de un cuadro que inicialmente fue crítico.

El plan médico para llevar a Yacopini a Estados Unidos A pesar del optimismo por su evolución, la condición de salud del piloto sigue delicada y el camino por delante es extenso. Fuentes cercanas a la familia confirmaron que se analiza la posibilidad de trasladarlo a Estados Unidos para que sea atendido por especialistas internacionales en lesiones medulares. Este paso buscaría potenciar los resultados obtenidos hasta ahora en Buenos Aires.

image La historia de esta "carrera por la vida" comenzó el 19 de diciembre de 2025 en el Dique El Carrizal. Aquel día, durante sus vacaciones, Juan Cruz se lanzó al agua en una zona de poca profundidad y golpeó su cabeza contra un banco de arena. El impacto le provocó un politraumatismo grave con severas lesiones en la zona cervical y un shock medular que obligó a una intervención de urgencia en Mendoza.