20 de febrero de 2026 - 00:14

Dolor en Hollywood: falleció Eric Dane, actor de Grey's Anatomy y Euphoria

El actor estadounidense falleció en un centro médico de Los Ángeles. Dane estuvo acompañado por su entorno más cercano en sus últimas horas.

Eric Dane, actor de Greys Anatomy.

Eric Dane, actor de Grey's Anatomy.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El actor estadounidense Eric Dane murió este jueves a los 53 años luego de atravesar una intensa lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El artista había hecho pública su enfermedad en abril del año pasado.

Leé además

Un video generado con IA generó debate sobre el uso de la tecnología en el contenido audiovisual y aumentó la preocupación por puestos de trabajo en la industria del cine. 

Un video viral de Brad Pitt a las piñas con Tom Cruise preocupa a Hollywood por el avance de la IA

Por Redacción Espectáculos
El cheque de Jim Carrey: el truco mental que lo sacó de la pobreza y por qué funciona según la ciencia. 

El cheque de Jim Carrey: el truco mental que lo sacó de la pobreza y por qué funciona según la ciencia

Por Redacción Espectáculos

Según informó el portal TMZ, el fallecimiento se produjo en un centro médico de Los Ángeles, en el estado de California, donde permanecía internado y acompañado por su círculo más íntimo.

Dolor en Hollywood: murió Eric Dane a los 53 años
Dolor en Hollywood: murió Eric Dane a los 53 años.

Dolor en Hollywood: murió Eric Dane a los 53 años.

Dane alcanzó reconocimiento internacional por su papel del Dr. Mark Sloan en la serie Grey’s Anatomy, personaje que lo consolidó como una de las figuras más recordadas del drama médico. Años más tarde, volvió a captar la atención del público con su interpretación de Cal Jacobs en Euphoria.

Tras conocerse la noticia, la revista People difundió un comunicado de la familia del actor, en el que expresaron: “Con el corazón encogido, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”.

Eric Dane falleció este jueves a los 53 años
Eric Dane falleció este jueves a los 53 años.

Eric Dane falleció este jueves a los 53 años.

En el mensaje, sus allegados destacaron especialmente el vínculo con sus hijas, Billie y Georgia, a quienes señalaron como el motor de su vida durante el proceso de la enfermedad. Su muerte generó un fuerte impacto en la industria de Hollywood y entre los seguidores que acompañaron públicamente su lucha en los últimos meses.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Murió a los 48 años James Van Der Beek, protagonista de la serie Dawsons Creek.

Dolor en Hollywood: murió el actor James Van Der Beek tras una dura enfermedad

Por Redacción Espectáculos
estrenos de cine: cumbres borrascosas, con margot robbie y jacob elordi, llega envuelta en polemicas

Estrenos de cine: "Cumbres Borrascosas", con Margot Robbie y Jacob Elordi, llega envuelta en polémicas

Por Daniel Arias Fuenzalida
Según el certificado de defunción, la actriz Catherine OHara murió a causa de una embolia pulmonar a sus 71 años. 

Se conoció la causa de la muerte de la reconocida actriz Catherine O'Hara

Por Redacción Espectáculos
daniel quiroga, referente del teatro mendocino: intento crecer en cada uno de mis espectaculos

Daniel Quiroga, referente del teatro mendocino: "Intento crecer en cada uno de mis espectáculos"

Por Daniel Arias Fuenzalida