Dolor en Hollywood: falleció Eric Dane, actor de Grey's Anatomy y Euphoria

El actor estadounidense falleció en un centro médico de Los Ángeles. Dane estuvo acompañado por su entorno más cercano en sus últimas horas.

El actor estadounidense Eric Dane murió este jueves a los 53 años luego de atravesar una intensa lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El artista había hecho pública su enfermedad en abril del año pasado.

Según informó el portal TMZ, el fallecimiento se produjo en un centro médico de Los Ángeles, en el estado de California, donde permanecía internado y acompañado por su círculo más íntimo.

Dolor en Hollywood: murió Eric Dane a los 53 años Dolor en Hollywood: murió Eric Dane a los 53 años. Dane alcanzó reconocimiento internacional por su papel del Dr. Mark Sloan en la serie Grey’s Anatomy, personaje que lo consolidó como una de las figuras más recordadas del drama médico. Años más tarde, volvió a captar la atención del público con su interpretación de Cal Jacobs en Euphoria.

Tras conocerse la noticia, la revista People difundió un comunicado de la familia del actor, en el que expresaron: “Con el corazón encogido, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”.