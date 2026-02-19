Por error confundieron a Rafael Olarra como la supuesta nueva pareja de Pedro Pascal: qué dijo el exfutbolista

Una cómica confusión se generó en las últimas horas luego de que vincularan sentimentalmente al actor chileno Pedro Pascal con Rafael Olarra. Sin embargo, el medio que difundió la información no verificó la identidad de la persona antes de publicar la noticia y presentó al exfutbolista Rafael Olarra como la nueva pareja del protagonista de The Last of Us.

Todo surgió a partir de una publicación del medio estadounidense TMZ, que captó al actor paseando del brazo, almorzando y asistiendo al cine con un hombre durante el fin de semana de San Valentín en Manhattan. El acompañante fue identificado como Rafael Olarra , pero se trataba de un director de arte y diseñador argentino, homónimo del exdefensor chileno.

La noticia se viralizó rápidamente en Chile, donde el nombre Rafael Olarra remite de inmediato al exjugador de Universidad de Chile , Universidad Católica y la selección nacional.

El propio Olarra se tomó la situación con ironía y escribió en sus redes sociales: “Me voy a Hollywood”.

Su esposa, la conductora Lucila Vit, también bromeó al respecto: “Me despierto enterándome que soy tendencia por esta ‘noticia’”, y agregó un mensaje dirigido a su esposo entre risas: “Te perdono” .

El supuesto romance de Pedro Pascal con un argentino

El fin de semana de San Valentín, se viralizaron imágenes de Pedro Pascal compartiendo un paseo por Nueva York con el diseñador de argentino Rafael Olarra. Esto generó especulaciones en redes sociales y medios internacionales sobre el posible noviazgo del actor chileno.

Sin embargo los rumores crecieron luego de haber sido vistos en una salida en una sala de cine para ver el romántico film protagonizado por Jacob Elordi y Margot Robbie.

Aunque las imágenes han sido ampliamente difundidas por medios internacionales y replicadas en redes, hasta el momento, ni Pedro Pascal ni el diseñador argentino involucrado en las fotos emitieron declaraciones sobre los rumores.