Cuidar los vínculos para mejorar la vida: Mendoza tendrá una nueva área para el abordaje de las relaciones

En un contexto donde las complejidades de los vínculos demandan nuevas respuestas y la salud sental se vuelve una necesidad cada vez más imperiosa , Mendoza da un paso de vanguardia en la red pública de cuidados . La Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos presentó formalmente el Área de Salud Mental Relacional , un espacio diseñado específicamente para el abordaje sistémico de problemáticas de pareja, vínculos familiares y grupos.

Cambios a la Ley de Salud Mental: las claves de la propuesta del Gobierno y la postura de Mendoza

La iniciativa, liderada por el director de la repartición, Manuel Vilapriño, junto al coordinador del área, Facundo Cóccola, apunta a fortalecer el abordaje integral y transversal . El objetivo es que los equipos de salud puedan brindar herramientas y soluciones concretas ante las crisis vinculares, alcanzando todos los niveles y dispositivos de la red sanitaria provincial.

"El área de salud mental relacional lo que va a hacer es trabajar todo lo relacionado con los abordajes, tanto de lo preventivo como asistencial, en torno a lo vincular, a la familia y al grupo . Es reforzar lo que ya se está haciendo desde otras líneas teóricas, es decir, es complementar", explicó Vilapriño a Los Andes.

“Es algo que no existía en la provincia y que no existe a nivel país en general”, subrayó Vilapriño. El área trabajará bajo dos premisas: la prevención temprana y la asistencia. Según detallaron los funcionarios, el despliegue será progresivo mediante sensibilizaciones, capacitaciones y acompañamiento técnico a los equipos de salud. Aunque a futuro se proyecta la creación de un centro específico, hoy el foco está puesto en un modelo flexible y adaptativo que se inserte en la realidad de cada efector.

La propuesta se distingue por llevar al terreno de lo público disciplinas que, históricamente, han quedado relegadas al ámbito privado. Al respecto, Vilapriño fue contundente: "Se trata de complementarlo desde un abordaje que va a sumar muchísimo (...) pensar en terapia de pareja a nivel público, terapia familiar a nivel público, es casi utópico. Bueno, nosotros vamos a hacerlo y, por supuesto que es progresivo".

El funcionario aclaró que no se trata de una implementación inmediata, sino de un proceso dinámico: "Lo que hemos hecho es trabajarlo en tres etapas. Una etapa que es de sensibilización, trabajando en las diferentes regiones para que se entienda lo que estamos haciendo y cuál es la importancia y por qué. Y la capacitación y después la implementación. Esto va a ir impactando en el sistema".

Alta demanda de atención de la salud mental

La medida se da en un contexto de aumento de la demanda de atención en salud mental, lo que ha llevado a los sistemas de salud de todo el país a dar prioridad a diversas estrategias para dar respuesta.

Un relevamiento realizado en 2024 por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires le puso algunos números a la situación. Dio cuenta de que 8,7% de la población general está en riesgo de desarrollar un trastorno mental y que este riesgo es más alto en los menores de edad.

Además, 60% de los participantes presentó alguna alteración del sueño y 51% consideró que estaba atravesando alguna crisis, sobre todo familiar o económica.

Ante esto, la provincia viene sumando camas de internación en efectores de atención general, incluso reconvirtiendo espacios. Tal es el caso de la Maternidad del hospital Saporiti de Rivadavia, que ante un descenso en la cantidad de nacimientos, se decidió convertirla para atender esta especialidad.

En el mismo marco, el Gobierno Nacional impulsa cambios en la Ley de Salud Mental vigente.

Articulación en toda la red de Mendoza

Vilapriño destacó la importancia de reforzar y fomentar el trabajo grupal articulado desde la salud pública, para brindar un abordaje psiquiátrico y psicoterapéutico de calidad a las familias que lo necesiten.

La puesta en marcha de este espacio busca elevar la calidad del abordaje psiquiátrico y psicoterapéutico destinado a las familias mendocinas. Por ello, la convocatoria para el lanzamiento incluyó a todos los actores del sistema: desde directivos de hospitales como El Sauce y el Dr. Carlos Pereyra, hasta centros infantojuveniles, comunidades de adicciones, la red de viviendas y el dispositivo Modo SI.

También participaron referentes del Centro Regional de Salud Mental Familiar y Comunitaria N° 1, el área de capacitación y el Observatorio de Salud Mental, reafirmando la intención de que la mirada relacional atraviese incluso las líneas de atención telefónica, como la opción 0 del 148, para ofrecer una contención más humana y efectiva.