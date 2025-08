"Eso es un alfajor argentino": la corrección de Pedro Pascal durante una entrevista que conquistó las redes

La escena que se viralizó comenzó cuando Ebon Moss-Bachrach, actor de The Bear, intentó describir a Pascal como “un particular postre chileno” con “muchas capas”. Pedro, intrigado, preguntó si se trataba de una torta chilena, pero su colega insistió en que era algo distinto. Cuando Pascal sugirió el alfajor y Moss-Bachrach asintió, el chileno no dudó en hacer la aclaración mirando a cámara: