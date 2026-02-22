22 de febrero de 2026 - 14:36

Llega a Netflix una de las mejores series de todos los tiempos: 217 episodios que nadie se quiere perder

Esta serie que fue un éxito en la televisión, y que la rompió en prime video, llega a la N gigante para seguir rompiendo récords.

Por Alejo Zanabria

Netflix lleva muchos años apostando por la producción propia, pero son conscientes de que siguen necesitando títulos de otras compañías para satisfacer las necesidades de sus suscriptores. Ahora te traemos una nueva prueba de ello, puesto a que el próximo martes 24 de febrero llega allí 'Smallville', una de las mejores series de superhéroes de todos los tiempos.

Estrenada en 2001, 'Smallville' se convirtió rápidamente en un gran éxito, lo que llevó a que acabasen emitiéndose 10 temporadas para un total de 217 episodios. Eso la convirtió en la serie de superhéroes en imagen real más larga de todos los tiempos, un honor que aún hoy mantiene -la que más cerca se ha quedado es la ya finalizada 'The Flash' con 9 temporadas y 184 capítulos-.

Obviamente, 'Smallville' también es una serie hija de su tiempo, algo que se nota tanto en el tono más juvenil implantado por Alfred Gough y Miles Millar como por su cadencia narrativa, pues se hizo en una época en la que la norma eran las temporadas largas de más de 20 episodios. Muchos hablarán de relleno, pero con esas series el ver todos los capítulos también formaba parte de su encanto para conocer mejor a sus protagonistas.

Encabezada por un eficaz Tom Welling, 'Smallville' prometía en su día ser la rampa de lanzamiento para la carrera de varios jóvenes actores, pero lo cierto es que luego ninguno de ellos llegó a convertirse en una estrella. Especialmente memorable es el caso de Kristin Kreuk, quien tuvo su gran oportunidad en 2009 con 'Street Fighter: La leyenda', pero fue tal batacazo en todos los sentidos que dejó muy tocada su carrera.

Aunque no se incorporó a la serie hasta su temporada 4, creo que el mayor acierto de casting de la serie fue Erica Durance como Lois Lane, ya que ofrecía una interpretación fresca y con encanto que le vino de fábula a la serie. De hecho, mi primer acercamiento serio a 'Smallville' vino con todo ya muy avanzado y fue ella la que terminó de convencer para seguir adelante hasta el final.

Si no la visteis en su día o simplemente os apetece volver a verla aprovechando la oportunidad que os da Netflix, en 3 días la tendremos a disposición. Pero si no queréis esperar, también tenéis ya 'Smallville' en Prime Video, aunque no me sorprendería que su llegada a Netflix suponga su pronta desaparición de la plataforma de Amazon.

