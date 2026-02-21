21 de febrero de 2026 - 13:48

Mirtha Legrand cumple 99 años: invitados especiales, gran catering y una temática alineada a su vida

Al igual que todos los años, la diva prepara un gran festejo en casa de Marcela Tinayre, para recibir un año más de vida.

Mirtha Legrand cumple 99 años este 23 de febrero.

Mirtha Legrand cumple 99 años este 23 de febrero.

Mirtha Legrand se prepara para la gran celebración que se llevará a cabo por su cumpleaños número 99 el lunes 23 de febrero. Al igual que todos los años, la diva de los almuerzos prepara un gran festejo en la casa de su hija Marcela Tinayre en Barrio Parque.

La lista de invitados ronda entre 60 y 90 personas y, según dio a conocer Daniel Ambrosino en Intrusos (América TV), "la propia Mirtha está mandando los mensajes desde su teléfono, uno por uno, a los que considera sus afectos más cercanos”. Específicamente, solicitó que no le lleven regalos.

Susana Giménez es una de las invitadas de honor de Mirtha Legrand

Al igual que todos los años, Susana Giménez está invitada pero se desconoce si estará presente por su actual estadía en España. A ella se suman: Martín Cabrales, Claudio Cosano, Pablo Codevilla, Gabriel Oliveri, Héctor Vidal Rivas y Susana Reta.

El servicio de catering estará a cargo de Carlos Schuster. Al principio, la velada tendrá un tapeo para recibir a los invitados y, una vez que estén todos, pasarán a degustar la cena donde habrá ñoquis y risotto.

Mirtha Legrand
Mirtha Legrand cumple 99 años este 23 de febrero.

Mirtha Legrand cumple 99 años este 23 de febrero.

Por otro lado, Ramiro Arzuaga estará a cargo de la estética del lugar por noveno año consecutivo. A diferencia del año pasado donde primó el negro y dorado, esta vez la temática tendrá colores pastel, "más a lo clásico, a la onda de Mirtha". Habrá abanicos rosas y blancos.

Fiel a su estilo, La Chiqui tiene que demostrar por qué lleva consigo el apodo de diva, por lo que vestirá con dos atuendos distintos, uno para la recepción y otro para el resto de la fiesta.

Claudio Cosano diseñó una de las piezas, mientras que la otra nació del taller de la marca Iara Alta Costura, bajo la dirección de Edgardo Cotón y Mario Vidal.

